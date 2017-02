Les Sags domptent leur bête noire

La formation de l'Abitibi avait remporté les 11 duels précédents entre les deux clubs. La dernière victoire des Sags face aux Huskies devant leurs partisans remontait à février 2012. En trois départs face aux Sags en carrière, le gardien almatois Samuel Harvey avait permis seulement trois buts. Hier, il a été déjoué cinq fois.

Le début de rencontre aurait difficilement être plus bizarre. Jérémy Groleau a d'abord joué de chance pour ouvrir la marque. Sur une entrée de territoire, la rondelle a rebondi sur une tige de la baie vitrée pour glisser jusque dans le fond du filet laissé désert par Samuel Harvey qui s'était aventuré derrière. Après une longue reprise, les arbitres ont jugé que les joueurs des Sags étaient bien tous sortis du territoire en bonne et due forme.

Quelques secondes plus tard, Olivier Galipeau a bien failli envoyer la rondelle dans son propre filet et sur la sortie de territoire, German Rubtsov s'est retrouvé en échappée avant d'être accroché et d'aller s'écraser lourdement dans la bande. Incapable de s'exécuter sur le lancer de punition accordé, il a été remplacé par Nicolas Roy qui a été frustré par Harvey de la mitaine.

Les attaques massives des deux clubs ont ensuite pris le contrôle de la rencontre. Chaque équipe a marqué deux fois, si bien que les Sags avaient les devants 3-2 après 40 minutes.

En début de troisième, Julio Billia a réalisé deux arrêts coup sur coup pour préserver la mince avance des locaux. Avec cinq minutes à faire, Nicolas Roy a inscrit le but d'assurance et son deuxième de la rencontre d'un tir voilé. Quelques secondes plus tard, Kevin Klima a fracassé son bâton en mettant toute la gomme sur un tir frappé, mais la rondelle a tout de même glissé entre les jambières du gardien des Huskies. Fait à noter, le défenseur Frédéric Allard s'est fait complice des cinq premiers buts des siens. Joey Ratelle a complété dans un filet désert.

Pour Yanick Jean, qui a déjà été plus démonstratif dans son point de presse, le nombre de chances de marquer accordées par son équipe était un bon indicateur de la bonne soirée de travail de ses troupiers.

« On a très bien joué défensivement et il faut lever notre chapeau à nos joueurs. Ce matin, on leur avait montré une vidéo sur le travail avec le bâton et ils l'ont tout de suite mis en application. C'est incroyable le nombre de jeux qu'on a réussi à couper ou le nombre de revirements qu'on a créé simplement avec le bâton. Ils étaient concentrés et étaient déterminés à le faire, ce qui leur a rapporté », a laissé savoir le pilote des Bleus qui a tout de même exprimé son mécontentement sur une autre pénalité pour avoir eu trop de joueurs qui aurait pu être très coûteuse. Sinon, il donnait une très bonne note aux siens qui ont passé beaucoup de temps en territoire adverse, terminant avec un avantage de 32-23 dans la colonne des tirs au but.

« On a réussi à générer de l'attaque sans que défensivement on paie le prix et vice versa. On est allés chercher un certain milieu là-dedans et c'est dans cette veine qu'il faut continuer », a-t-il poursuivi, lançant des fleurs à son adjoint Simon Gaudreault pour les ajustements avec l'avantage d'un homme.