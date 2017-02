Quand la bête noire s'amène

Les Abitibiens ont remporté 13 des 14 derniers duels face aux Saguenéens qui montrent au cours de cette période une faible récolte de cinq points. Évidemment, le duel de jeudi a été inscrit sur le baromètre de l'entraîneur-chef Yanick Jean. « C'est un exemple pour beaucoup d'équipes dans la ligue », de louanger le pilote des Bleus, soulignant le développement des joueurs par l'organisation menée par son compatriote régional Gilles Bouchard.

Yanick Jean continue de se soucier du jeu de son équipe. Il désire que le jeu défensif de ses troupiers n'influence pas l'aspect offensif. « On ne veut pas que l'un soit responsable de l'autre. Si on obtient beaucoup de chances, on ne veut pas en donner plus à l'autre bout tandis que si on donne moins d'occasions, on ne veut pas en développer moins à l'autre bout. Il faut apprendre à aller chercher un juste milieu, explique l'entraîneur. Ce n'est pas un soir de jouer de telle ou telle manière. On veut le faire à l'intérieur de notre identité et c'est encore du synchronisme à aller chercher. »

Après avoir disputé sept de leurs huit derniers matchs sur la route, les Sags retrouveront leurs partisans pour quatre parties. Au cours de la dernière séquence, qu'ils ont terminée mardi avec une victoire à Drummondville, ils ont amassé 11 points. Les affrontements face aux Huskies, et le lendemain face à l'Océanic boucleront également une série de cinq rencontres en huit soirs. « C'est ça jusqu'à la toute fin pour toutes les équipes. On a l'impression d'avoir eu tous nos matchs collés depuis le début du mois de décembre. Les autres clubs ont joué plus de matchs en octobre », de souffler Yanick Jean qui fera confiance à Julio Billia jeudi et Xavier Potvin vendredi.