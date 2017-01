Sags: encore du travail à faire

Une bonne performance à Shawinigan, vendredi, et une victoire par blanchissage face aux Olympiques de Gatineau, dimanche, n'aveuglent les hommes de hockey des Saguenéens de Chicoutimi. Ils savent très bien qu'ils ont encore du travail à faire avant d'avoir devant eux une équipe parfaitement à leur goût.

Il y a deux semaines, Yanick Jean a avancé qu'une équipe comme les Saguenéens qui a apporté plusieurs changements à sa formation via les transactions a habituellement besoin d'un bon mois pour remettre toutes les pièces en place. Il n'a pas changé d'avis. Il souhaite principalement que l'équipe améliore son travail en territoire défensif. Dimanche, les Olympiques ont obtenu un peu trop de bonnes chances à proximité de Julio Billia au goût de l'entraîneur chicoutimien.

« Nous ne sommes pas endormis par la victoire, assure Yanick Jean. Pas du tout. Défensivement, nous avons donné trop de chances de marquer. Nous avons donné beaucoup d'espace à l'adversaire et commis beaucoup de revirements. Notre gestion de la rondelle doit être meilleure. Nous devons faire attention à l'espace entre nos défenseurs et les attaquants adverses. »

Pour illustrer son propos, Yanick Jean a donné l'exemple de Vitalii Abramov. Après la rencontre de dimanche, il a signalé que son équipe a bien contré le rapide attaquant des Olympiques en ne lui donnant pas souvent la chance de prendre de la vitesse en zone neutre. En revanche, Abramov a quand même souvent trouvé assez d'espace pour manoeuvrer dans le territoire des Saguenéens

« Mais c'était quand même mieux qu'à notre dernier match contre eux, rappelle Yanick Jean. La dernière fois, il prenait la rondelle et il la montait d'un bout à l'autre de la patinoire. Il lançait la rondelle sur les bandes et il allait la chercher tout seul. C'était effrayant. Dimanche, nous ne l'avons pas laissé décoller.

« Il est certain que si le pointage avait été de 2-1, les Olympiques n'auraient pas joué de la même façon. Ils ont joué « all in », ce qui nous a donné beaucoup de chances de marquer de qualité. Nous avons eu des échappées. Nous n'avons pas donné ça, mais nous avons donné beaucoup de chances proches du filet. Pas nécessairement dans l'enclave, mais sur le bord de l'enclave ou à proximité des poteaux. Il y a des choses que nous devons mieux faire défensivement. »

Yanick Jean souhaite aussi une meilleure transition entre les défenseurs et les attaquants. Il espère voir ses arrières faire de meilleurs choix et, s'il le faut, utiliser la rampe lorsque la situation le demande.

« Il faut que nos défenseurs remettent la rondelle plus rapidement à nos attaquants, précise-t-il. Ce n'est pas obligé d'être un jeu parfait. Ils peuvent utiliser la baie vitrée ou mettre la rondelle sur la rampe. Ils doivent laisser nos attaquants s'organiser avec ça. Quand nos attaquants sont décollés, il faut leur donner la rondelle au lieu de laisser l'équipe adverse s'organiser »

Cette simple sortie de zone par la rampe ou la baie vitrée, les Saguenéens l'ont pratiquée pendant plusieurs minutes, mardi dernier, et ils ont répété l'exercice lundi matin.

« C'est un jeu trop simple, avance le pilote des Saguenéens. Cette situation se présente tout le temps depuis le début de la saison. Nous l'avons bien fait pendant trois matchs cette année, et c'était lors de notre premier voyage dans les Maritimes, avant Noël. (Frédéric) Allard, (Keenan) MacIsaac, (Jérémy) Groleau et (Louis-Philippe) Simard ne jouaient pas. Nous n'avions que trois défenseurs réguliers en uniforme. Nous avions trois joueurs affiliés à la défense. Nos défenseurs se sont assurés d'envoyer la rondelle en zone neutre et nous avons gagné les trois matchs. »