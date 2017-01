Ron Hextall a aimé ce qu'il a vu de Rubtsov

Il va sans dire qu'Hextall avait choisi un bon match alors que Rubtsov a fait la pluie et le beau temps en première période. « On est très heureux avec la situation présentement. Il évolue sur un trio avec de bons joueurs et dans un rôle important », a mentionné le DG des Flyers lors d'une entrevue après la deuxième période.

« Dans la KHL, il ne jouait vraiment pas beaucoup. Le mieux pour son développement était qu'il s'amène en Amérique. Premièrement, ça va l'obliger à apprendre l'anglais et découvrir une nouvelle culture. Ça va lui faire prendre de la maturité. C'est une expérience de vie en premier pour lui. Sur le plan hockey, il doit également se débrouiller avec un différent style de jeu, de faire part Hextall, rappelant que Rubtsov n'a seulement que 18 ans.

« Tu ne sais jamais comment le joueur va réagir par rapport à tout ça et aussi combien ça va lui prendre de temps pour s'ajuster. C'est tout nouveau pour lui. Arriver de Russie, il aurait pu être un peu confus. Il joue bien. J'aime beaucoup la manière dont il est débarqué », de confier l'ancien gardien, lançant des fleurs aux Sags qui l'ont bien entouré depuis son arrivée.

Questionné sur ce qu'il veut que le Russe améliore, il a bien sûr identifié sa charpente, mais pour le reste, après 40 minutes de la rencontre d'hier, il n'avait pas grand-chose de négatif à dire sur sa performance. « L'autre aspect qu'on veut voir chez lui, c'est qu'il dicte l'allure des matchs. Il a eu un petit recul au Championnat du monde junior, mais c'est exactement ce qu'il fait présentement. Ce qu'on voyait en lui quand on l'a repêché, c'est qu'il est un solide attaquant dans les deux sens de la patinoire et c'est ce qu'il montre jusqu'ici », de laisser tomber Hextall, convenant que la situation est également idéale avec les Sags qui pourraient faire un bon bout de chemin en séries.

« Tout expérience de séries est bonne pour un jeune joueur. Dans son cas, il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison comme il l'aurait fait en Amérique du Nord et ça ne peut qu'être bon qu'il étire sa saison. Ça fait partie de l'apprentissage », d'estimer Ron Hextall.

Impossible de parler à l'ancien gardien des Nordiques sans parler d'un éventuel retour de l'équipe. Le sujet a refait surface samedi au match des Étoiles quand le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, Peter Karmanos, a démontré de l'ouverture à vendre la concession. « C'est un beau marché de hockey. J'ai disputé seulement une saison à Québec, mais j'ai adoré. Ils ont bâti un nouvel aréna et ils attendent cette équipe. Ce sera intéressant de voir ce qui va se produire dans les prochains mois », d'annoncer Hextall, qui après avoir mené les Nordiques en séries en 1992-93, avait été échangé aux Islanders de New York. L'année suivante, il était de retour à Philadelphie où il a passé la grande majorité de sa carrière.