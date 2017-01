Spectaculaire, ce Rubtsov!

Après deux présences des 3R (Roy-Ratelle-Rubtsov) entièrement le territoire des Olympiques, Rubtsov a profité d'un avantage numérique pour casser la glace devant ses nouveaux partisans dès la cinquième minute. Profitant de la magnifique passe de Nicolas Roy, posté à la gauche du gardien, il n'a pas raté sa chance. Puis après quelques menaces des visiteurs, l'attaquant russe a décidé de garder la rondelle en entrée de zone. Il a été très patient avant de repérer Joey Ratelle qui a également profité de l'ouverture.

« Je peux faire encore mieux. Je suis encore en train de prendre ma forme », a résumé la première étoile de la rencontre qui était plus expressif sur la patinoire qu'en entrevue après la rencontre, avec une traduction assurée par son compatriote Dmitry Zhukenov. Il a tout de même dit avoir apprécié l'intensité de la foule tout en mentionnant que de marquer dès les premières minutes lui avait permis de rapidement laisser tomber l'émotion.

« Il est encore meilleur que ça. On voit qu'il y a une progression dans son jeu depuis son arrivée. Il doit aussi faire une remise en forme. Il est encore en période d'adaptation, mais il a été très très bon. Il est dominant physiquement. Il est capable d'acheter du temps pour faire des jeux. Tout comme la foule, je l'ai vraiment aimé. Il a été spectaculaire », d'exprimer l'entraîneur-chef Yanick Jean sur sa performance.

« Dans les séries l'an dernier, quand on avait eu de bonnes foules, on n'avait pas marqué ou on avait mis du temps à le faire. En le faisant en partant le match, ç'a donné du momentum à notre match, de noter le pilote des Bleus. On ne voulait pas leur ouvrir la porte ou leur donner de l'air. On a réussi à les forcer à jouer du hockey de rattrapage. »

Les Olympiques ont augmenté la pression à compter de la deuxième période, multipliant les attaques sérieuses, mais Julio Billia a tenu le coup, aidé à quelques reprises de ses meilleurs amis les poteaux. Il a du même coup signé son premier blanchissage de la saison. Il a même réussi à faire l'arrêt alors qu'il ne voyait plus la rondelle.

En deuxième, après avoir évité la catastrophe, Olivier Galipeau a continué d'appuyer l'attaque, faisant bouger les cordages d'un tir vif. Après quelques miracles du vétéran gardien, Joey Ratelle a complété le pointage dans un filet désert.

« Défensivement, il y a des choses qu'on a moins bien faites. Ils n'avaient plus rien à perdre et on appliqué de la pression à trois et quatre joueurs. Ce n'était pas nécessairement facile à jouer. J'ai trouvé que surtout en deuxième période, ils avaient eu beaucoup de chances près de notre filet. En troisième, on les a gardés un peu plus à l'extérieur et notre gardien a fait les bons arrêts le temps venu », d'analyser Yanick Jean, satisfait du jeu défensif face à Vitalii Abramov qui avait coulé les Sags lors du premier match du mois à Gatineau avec trois buts.

« C'est positif de la manière qu'on l'a joué. En deuxième moitié de saison, tu veux essayer d'enlever la force de l'adversaire. On a essayé de le ralentir en zone neutre. C'est sûr que tu ne peux pas frapper pour 100 %, mais on l'a bien fait à plusieurs occasions », d'estimer l'entraîneur-chef.