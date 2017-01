Yanick Jean souhaite plus de buts à cinq contre cinq

Malgré six buts lors du dernier match dans les Maritimes, à Bathurst, les Sags ne pointent qu'à l'avant-dernier rang du circuit Courteau avec 127 filets. À ce chapitre, seulement les Wildcats de Moncton font pire, eux qui n'ont pas encore gagné en 2017 après avoir échangé pratiquement tous leurs meilleurs éléments pendant la période des Fêtes. De ce nombre, ils ont marqué 48 fois avec l'avantage d'un homme, ce qui laisse seulement 79 buts à forces égales, moins de deux par rencontre.

« On a quatre nouveaux ailiers sur nos deux premiers trios. Je ne peux pas être inquiet. Je l'ai dit que ça allait prendre un mois. Il faut travailler avec ce que j'ai moins aimé, mais ce n'est pas de l'inquiétude. Je veux une amélioration, mais on le savait que ce serait comme ça », de raconter Yanick Jean qui se soucie peu de ce qui s'est passé avant le 10 janvier, alors que les Saguenéens avaient une équipe bien différente. Parmi les points positifs lors du voyage dans les Maritimes, il identifie l'acharnement et la profondeur de sa formation.

Fidèle à son habitude, l'entraîneur-chef ne tournera pas les coins ronds à la recherche de son objectif.

« C'est un apprentissage pour tous à jouer de la bonne manière. Oui il faut essayer de marquer plus à cinq contre cinq, mais en le faisant de la bonne façon, en allant chercher un synchronisme, pas en trichant et en prenant des chances », d'exprimer Yanick Jean, citant en exemple la rencontre de vendredi à Saint-Jean alors que les Sags ont redonné beaucoup la rondelle aux Sea Dogs.

Trois trios offensifs ?

Contrairement à la stratégie en place depuis le début de l'année, Yanick Jean a ouvert la porte hier à former prochainement trois trios offensifs.

« C'est quelque chose qu'on va essayer aussi avec le retour prochainement de Brendan Hamelin et tout le monde en santé », d'indiquer le pilote des Bleus, précisant que le numéro 91 ne sera pas disponible en fin de semaine, mais que son absence ne s'étirera pas au-delà du mois de janvier.

« Je sens qu'on a des munitions. Maintenant, il faut apprendre à les connaître et les utiliser comme il faut », de confier Yanick Jean qui poursuivra les essais. Pour le moment, les jumeaux Klima continueront d'évoluer sur des trios distincts. « Ce ne sera pas ça jusqu'à la fin de l'année », affirme-t-il.

« On veut savoir ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'une combinaison fonctionne qu'on va la laisser comme ça. Un moment donné, ça vient que ça ne marche plus et si tu n'es pas prêt à toute éventualité quand les séries arrivent, tu n'as pas fait ton travail d'entraîneur », d'estimer Yanick Jean.

« Il ne faut pas juste se contenter de laisser ça de même parce que ça marche. Il y a peut-être autre chose qui fonctionnerait et un moment donné, dans une situation plus spécifique, on va en avoir besoin », laisse-t-il tomber.