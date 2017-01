Les deux joueurs de 16 ans des Sags souhaitent gagner de l'expérience

Sans hésiter lors d'une rencontre avec les entraîneurs, les deux jeunes hommes ont décidé de continuer leur aventure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. « Je ne voulais pas retourner dans le midget AAA. Je veux être avec une équipe gagnante, prendre de l'expérience et apprendre. C'est ici que ça va arriver », de plaider Mathieu Desgagnés, un choix de deuxième ronde des Sags au dernier repêchage.

« Tu gagnes de l'expérience. Aller dans le midget AAA, ce ne sont pas les mêmes entraînements comparativement au junior majeur où tu apprends beaucoup », de faire valoir son coéquipier Samuel Houde, 8e choix au total au dernier repêchage. Avant la rencontre, il était conscient que les Sags iraient chercher du renfort avec l'acquisition de quelques vétérans et que son temps de jeu serait du même coup diminué. « On a été chanceux d'avoir autant de temps de jeu depuis le début de la saison », d'exprimer Houde, soulignant qu'il côtoie quotidiennement les vétérans de l'équipe. Il rappelle également que pendant les Fêtes, les Sags ont ajouté deux capitaines de leur équipe respective, Joey Ratelle et Olivier Galipeau. Ce dernier a également soulevé la coupe du Président.

« Je sens que je fais partie de l'équipe et je ne voulais pas laisser tomber les gars. Il peut arriver des blessures, on ne le souhaite pas, mais si ça arrive, je vais profiter de l'opportunité », assure l'athlète de Blainville.

« On a une très bonne équipe. Quand on va avoir la chance d'être de l'alignement, on va faire le plus possible pour y rester, mais je ne m'en fais pas trop. Ça fait partie de l'apprentissage », d'observer Mathieu Desgagnés, natif de Verdun.

Le plus grand défi pour les deux jeunes hommes, c'est d'être prêts mentalement pour toutes les éventualités. « C'est sûr que c'est difficile, mais quand tu t'y attends, c'est moins dur. C'est sûr que je veux être sur la glace pour aider l'équipe à gagner. Je vais avoir ma chance. Je dois continuer à travailler fort », de faire part Mathieu Desgagnés qui montre une récolte de quatre buts et huit passes en 39 rencontres, lui qui a passé plusieurs rencontres sur le même trio que Nicolas Roy.

« Il ne faut pas penser aux matchs que tu as manqué, mais de donner ton 100 % dans les rencontres qui arrivent », de noter Houde qui a marqué à son seul match dans le voyage dans les Maritimes, dans une victoire samedi à Bathurst. Il s'agissait de son deuxième but de la saison, son premier depuis septembre.

« J'étais un peu fatigué quand je suis revenu des moins de 17 ans. Ça allait moins bien, mais depuis le temps des Fêtes, je travaille fort et ça rapporte », de confier Samuel Houde.