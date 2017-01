Un record dans la victoire pour Julio Billia

«J'en voulais plus après le match face aux Sea Dogs, on en a eu plus, de laisser tomber l'entraîneur-chef Yanick Jean. C'est la manière que j'ai adorée. Ils ont pris les devants à trois occasions, mais on a été très tenaces.»

Le record pour le nombre de matchs pour un gardien des Sags appartenait depuis 2000 au Chicoutimien Rémi Bergeron. En plus de maintenant détenir ce record, Billia s'est approché à deux gains d'Éric Fichaud et du deuxième rang pour le nombre de victoires. «Quand tu bats un tel record, tu le mérites. Toutes les fois qu'il était devant le filet, il ne l'a pas volé. Ça démontre aussi le nombre de matchs où il a vu de l'action plus jeune», d'exprimer l'entraîneur-chef Yanick Jean.

Les Sags ont donc bouclé leur séquence de trois matchs en trois soirs dans les Maritimes avec une récolte de quatre points. C'était pourtant bien mal parti samedi. Dès la 14e seconde, le défenseur Zachary Malatesta a surpris Billia d'un tir d'un angle très restreint. Les joueurs des Sags ont également mis un certain temps à se mettre en marche, mais ont tout de même retraité au vestiaire à égalité 2-2 après des buts de Nicolas Roy, d'une déviation en avantage numérique, puis de Samuel Houde, d'un bon tir, son premier depuis septembre.

Les locaux ont encore une fois pris les devants en début de deuxième lors d'un avantage numérique, mais les Chicoutimiens sont revenus pour finalement réussir à prendre les devants. Joey Ratelle s'est échappé dès sa sortie du banc avant de battre Anthony Dumont-Bouchard d'une superbe feinte pour son 30e de la saison.

Avant la fin de l'engagement, German Rubtsov a cassé la glace avec les Sags quand il a habilement récupéré un retour en avantage numérique. Oublié derrière la défensive adverse, Louis-Philippe Simard a inscrit le but d'assurance en début de troisième. Ce filet s'est avéré très utile en fin de rencontre. Après le but de Dawson Theede, Nicolas Roy a confirmé la victoire des siens dans un filet désert.

«C'est une victoire de caractère. Ce sont les petits détails qui nous ont mené vers cette vicotire. Le quatrième trio a marqué deux buts et nous a donné du momentum», d'observer Yanick Jean, soulignant l'attitude de Samuel Houde qui avait été laissé de côté lors des deux rencontres précédentes.

Les Sags ont marqué au moins cinq buts pour la première fois de l'année 2017, eux qui arrivent à l'avant-dernier rang de la LHJMQ dans cette statistique offensive. «Ça fait du bien pour la confiance, d'avouer Yanick Jean. On l'a fait sur la route en plus dans des conditions difficiles. On disputait un quatrième match en cinq soirs et un sixième en sept jours et c'était leur premier. J'ai vraiment aimé comment on s'est comportés.»