Les Sags blanchis: Yanick Jean en veut plus

Mathieu Joseph a marqué l'unique but de la rencontre, en deuxième période. Oublié derrière la défensive, l'attaquant a profité de la bombe de Thomas Chabot pour s'amener seul devant Xavier Potvin qu'il a battu d'une belle feinte. Il a ainsi égalé un record de concession avec un point dans un 22e match de suite.

Sinon, le gardien des Sags a été très solide, bloquant 33 tirs des puissants Sea Dogs, sauvant les meubles à quelques occasions, pour mériter la deuxième étoile de la rencontre. À l'autre bout, Callum Booth a effectué 22 arrêts pour enregistrer un premier jeu blanc avec les Sea Dogs qui l'ont acquis des Remparts pendant la période des Fêtes.

«Ce n'est pas assez», a tranché l'entraîneur-chef Yanick Jean sur la performance des siens dès le début d'un entretien téléphonique après la rencontre.

«Reste qu'on a marqué zéro but sur la route. Offfensivement, on a pris de très mauvaises décisions. Certains joueurs étirent leurs présences. On dirait qu'ils ne savent pas changer. Ce sont ces détails qui font la différence, de reprendre le pilote des Bleus, invitant ses troupiers à prendre charge, comme l'ont fait Potvin et Mark Bzowey. Il y a plusieurs points positifs, mais j'en veux plus. Je ne me contenterai pas de ça. Il faut compétitionner plus fort.»

Pour Yanick Jean, la mauvaise exécution des jeux de base a coulé les Sags face à une formation aspirante aux grands honneurs et qui se bat pour le sommet du classement général.

«Ça finit 1-0 et le but, on leur a donné», de citer en exemple l'entraîneur-chef qui qui a modifié les combinaisons offensives en troisième période, séparant les jumeaux Klima.

«Ils se cherchent dernièrement. Sur la route, ils ont de la difficulté. Ils doivent être meilleurs. Il y a des joueurs qu'on ne voit pas assez sur la glace et ils en font partie», d'estimer Yanick Jean qui pourrait apporter des changements à l'alignement en vue du match de samedi, face au Titan.

Contrairement à la veille, l'attaque massive des Sags a été tenue en échec sans trop de problèmes par les Sea Dogs, en quatre occasions. En revanche, les Chicoutimiens ont également fait un travail impeccable à court d'un homme.

Une pénalité à Frédéric Allard en fin de match a stoppé l'élan des Chicoutimiens dans leur recherche du but égalisateur. À cinq contre cinq après avoir enlevé Potvin, ils ont tout de même obtenu une chance de qualité, mais Booth a bloqué le tir d'Olivier Galipeau de la mitaine.