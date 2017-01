Défaite des Sags: l'Armada de Blainville-Boisbriand gâche la fête

Avec l'Armada, ce n'est pas spectaculaire, mais efficace, surtout avec les devants. Les Chicoutimiens ont bien entamé la rencontre, mais les visiteurs ont tout de même ouvert la marque en fin d'engagement en avantage numérique. Le lancer de loin de TJ Melancon a dévié devant Julio Billia pour se retrouver dans le fond du filet. Auparavant, Samuel Montembeault avait frustré Kevin Klima en échappée. « Si on avait marqué ce premier but au lieu d'eux, ça nous aurait donné un momentum différent. Ça été long avant qu'on embarque les spectateurs. Ça pris 56 minutes. Les joueurs de l'Armada le savaient. Quand ils comptent un et deux buts, ils se replient et ferment le jeu. C'est difficile de marquer contre eux. Il faut trouver les moyens », de signifier l'entraîneur-chef Yanick Jean dans son point de presse.

La deuxième a débuté d'un bien mauvais pied pour les Sags qui ont été embourbés dans les premières minutes. Joël Teasdale a finalement doublé l'avance des siens d'un tir vif qui a surpris le vétéran gardien du côté du bloqueur. Pour Yanick Jean, c'est plutôt un mauvais changement qui a mené à ce but assommoir.

« Quand tu rencontres une bonne équipe de même, dans un match aussi serré, tu ne peux pas faire d'erreurs mentales. Je vais souvent le dire d'ici la fin de la saison. Tu étires une présence ou tu fais une erreur, ça te coûte. Tu peux t'en sortir des fois, mais pas contre une opposition comme Blainville », de laisser tomber le pilote des Bleus.

En troisième, les occasions sérieuses des Sags ont été rares, mais l'avantage numérique, qui avait connu des ratés en deuxième, a frappé avec un peu plus de trois minutes au cadran quand Joey Ratelle a inscrit son 100e en carrière sur une passe sublime du revers de son nouveau partenaire, Nicolas Roy. L'Armada a toutefois confirmé sa victoire à son tour en avantage numérique quand Shaun Miller a fini par pousser la rondelle derrière la ligne rouge. Yanick Jean n'était pas du tout en accord avec la pénalité « très discutable » imposée à Zachary Lavigne en zone neutre alors qu'il bataillait pour la rondelle. Il n'a pas manqué de laisser savoir son mécontentement aux officiels, applaudissant après le but. Il a maintenu le même discours après avoir vu la reprise.

« On venait de marquer. C'est ce qui est frustrant un peu. L'arbitre aurait fait cet appel à 2-0, on n'aurait pas dit un mot », d'exprimer Yanick Jean, convenant que l'exécution lors des deux attaques massives en deuxième période avait fait mal au momentum.

Bouchard calme

Malgré la victoire des siens, une deuxième en huit jours face aux Sags, l'entraîneur-chef Joël Bouchard ne pavoisait surtout pas.

« On va prendre les deux points et s'en aller, mais on ne considère pas qu'on a dominé les Sags, aucunement », a-t-il noté.

« On a eu de la difficulté à rentrer dans le match. L'exécution n'était pas là. On avait joué hier et on est arrivés tard. Ce n'est pas une excuse, mais les gars n'étaient pas concentrés comme d'habitude. En deuxième et troisième, on a très bien fait ça, surtout en troisième. On a respecté le plan de match », de souligner Bouchard, qui a beaucoup plus apprécié le match de la veille, le « meilleur » de l'année face aux Remparts.

« Prendre les devants nous a beaucoup aidés. On a pu être un peu plus en contrôle du match. Si les Sags avaient marqué en premier, je pense que ça aurait été plus difficile. Le deuxième but a ensuite été très important », de souligner Joël Bouchard.