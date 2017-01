Pour la fête à Sago dimanche au centre Georges-Vézina, les joueurs des Saguenéens lui ont offert le plus beau des cadeaux. Non seulement ils ont mis la main sur les deux points face aux Tigres de Victoriaville, avec une victoire de 4-3 en fusillade, mais ils ont également disputé un excellent match, pour mériter une quatrième victoire de suite devant leurs partisans.

«On ne l'a pas pratiqué encore avec nos nouveaux joueurs. On a un patron différent de la plupart des autres équipes de la ligue. Ce n'est pas comme ils sont habitués. C'est normal que ça demande un peu plus de temps. Avec Nic (Roy), l'avantage numérique n'est pas pareil», de poursuivre l'entraîneur-chef qui aime ce qu'il voit de sa troupe en l'absence du capitaine et de l'arrivée prochaine du Russe German Rubtsov.

«On ne l'a pas fait au détriment de notre défensive. Ça ne rentrait pas, mais on est restés à l'intérieur de ce qu'on fait bien, sans tricher. C'est ce qui m'a le plus plu du match», de laisser tomber Yanick Jean.

«Mise à part quelques séquences en début de match où on a créé des revirements en essayant de trop en faire et quelques surnombres, je pense qu'on a joué un match quasi parfait», de résumer l'entraîneur-chef Yanick Jean dans son point de presse. Il n'avait pas tort alors que les siens ont dominé 32-21 dans les lancers en temps réglementaire. Le pilote des Bleus a particulièrement apprécié l'échec-avant de ses troupiers.

À son huitième match, Joey Ratelle a finalement trouvé le fond du filet à cinq contre cinq. «Il était temps qu'il vienne, mais d'autres vont venir», d'assurer avec le sourire l'attaquant de 20 ans qui a inscrit dimanche son troisième dans son nouvel uniforme, son 27e de la saison.

Après avoir été frustré par le gardien James Povall en fin de première période, Ratelle a pris sa revanche en deuxième. Après avoir servi une belle passe à Vincent Lapalme sur le premier but des Sags, il a joué de chance quand la rondelle s'est présentée devant lui avec un but ouvert. «Je suis habitué de marquer. Ça ne peut pas toujours être de beaux buts. Un but, c'est un but, peu importe la manière, c'est important. Ça ne sera pas toujours le jeu parfait. Quand la chance est là, il suffit de la saisir», de faire valoir Joey Ratelle, avouant qu'une certaine pression venait de tomber.

«J'ai marqué beaucoup de buts avant d'arriver et l'une de mes responsabilités est de marquer. Ça fonctionne un peu moins bien depuis mon arrivée, ce qui me met un peu plus de stress. Je dois continuer de travailler et d'apporter ce que je peux faire, que ce soit du jeu physique ou dans les deux sens de la patinoire. Les buts vont venir éventuellement», d'indiquer le franc-tireur dont le prochain but sera son 100e en carrière dans la LHJMQ.

Un général

Avant même de prendre part à un premier entraînement avec sa nouvelle équipe, le défenseur Olivier Galipeau a disputé deux rencontres. Jumelé au vétéran Frédéric Allard face aux Tigres, il s'est très bien débrouillé dans toutes les facettes. «C'est rare qu'on dit ça, mais j'ai hâte d'avoir un premier entraînement. Ça va m'aider à retrouver mes repères», d'admettre le défenseur de 19 ans, disant se sentir à l'aise sur la glace olympique.

«C'est un général, de trancher l'entraîneur-chef Yanick Jean. C'est un joueur qui passe 30 minutes sur la glace depuis qu'il a 16 ans. Cette année, des fois il en jouait 35 et même 40. Il était tout le temps sur la glace.

«Tu sais que des soirs, il va avoir de moins bons matchs, mais ce sera fini. Il a tellement d'expérience. Il calme le jeu quand c'est le temps. Il prend de bonnes décisions avec la rondelle. Il a été très efficace en transition face aux Tigres», de faire remarquer le pilote des Bleus.

«C'est un rôle que j'ai eu dans les dernières années à Val-d'Or. Je suis prêt à le prendre ici également. Je veux simplement aider l'équipe à gagner, soir après soir», d'annoncer Olivier Galipeau avec humilité.