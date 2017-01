De l'animosité avec les Tigres

Quelques jours après une joute verbale entre les deux entraîneurs à la suite d'un affrontement au centre Georges-Vézina, à la veille d'un autre duel entre les deux équipes, encore une fois au domicile des Sags, le pilote des Bleus a montré son étonnement à propos des commentaires de l'homme de banc des Tigres sur la plus récente période de transactions. «Ils ont bâti leur équipe pour le championnat, ils veulent le championnat», a confié Louis Robitaille. Il faut dire que ces commentaires ont été dits quelques heures après ceux du directeur général des Tigres, Kevin Cloutier, qui affirmait que certaines organisations pourraient se faire une fondue lors du repêchage, identifiant notamment les Saguenéens.

«Louis Robitaille ne veut pas gagner la coupe, de commenter Yanick Jean. Je pensais que les 18 clubs essaient de gagner la coupe. C'est ridicule un peu ce qu'il a dit. Je ne comprends pas vraiment», a-t-il repris après un entraînement samedi après-midi.

Il y a une dizaine de jours, Yanick Jean avait laissé connaître son mécontentement sur la nouvelle identité des Tigres, plus robuste, au terme d'une victoire de 4-3. Après une mêlée en fin de première période, il avait même sorti un article publié dans la semaine avec les commentaires de Louis Robitaille sur cette nouvelle mentalité d'organisation. «Quand tu joues contre eux, il faut que tu sois discipliné. Le contraste dans les minutes de pénalité avec les autres équipes est assez évident», a fait remarquer Yanick Jean samedi sur les 633 minutes de pénalité des visiteurs dimanche contre 413 pour les Chicoutimiens.

Roy au repos

De retour du Championnat mondial junior, Nicolas Roy ratera le rendez-vous face aux Tigres, profitant de quelques jours de congé. Yanick Jean n'était pas en mesure samedi de donner un échéancier précis. «On va y aller une journée à la fois et voir comment il se sent. Ce n'est pas tellement physique, mais mental. Physiquement, c'est tel que tel. Le tournoi était dans le même fuseau horaire et ils n'ont pas voyagé. C'est l'énergie mentale qu'il a eu besoin et la concentration pour être sur la coche pendant un mois. La compétition était à la maison en plus. Gérer la pression, ça épuise mentalement.

«Ce qui est important avec Nic, même s'il va bien se sentir physiquement, ça va être de lui donner du repos. On va le faire à des périodes bien précises. On a un plan et on sait déjà quand il va se retrouver en congé pour lui laisser s'aérer la tête»

«On va se dire les vraies affaires, il lui reste 30 matchs en carrière en saison régulière dans la LHJMQ. On sait qu'il ne jouera pas ici à 20 ans. Ce n'est pas une question de sauter des matchs, mais de le mettre dans une forme optimale pour les séries.»