Le dossier enfin réglé

«On va être patient et travailler avec lui pour qu'il soit au sommet quand les séries vont débuter, d'avancer l'entraîneur des Sags, rappelant que son compatriote russe Dmitry Zhukenov était arrivé au Québec quelques semaines avant le début du camp d'entraînement. Là, Rubtsov débarque en plein milieu de la saison et quelque peu rouillé.

«Il arrive et il faut qu'il joue. C'est différent également ici. C'est un choc culturel pour lui, mais on va l'aider dans tout ça», d'assurer Yanick Jean.

L'attaquant russe, qui a peu joué depuis septembre, aura besoin d'une période d'adaptation au style nord-américain et pour retrouver son synchronisme, prévient Yanick jean. Depuis septembre, Rubtsov a fait la navette entre la formation de Vityaz, dans la Ligue continentale russe, et sa formation junior. Il n'a pas amassé de point dans la KHL avec un temps de jeu très limité et 15 points en autant de rencontres dans la MHL avant d'être sélectionné pour participer au Championnat mondial junior. Avant de recevoir un bâton en plein visage qui a mis fin à son tournoi lundi, il n'avait pas participé à la feuille de pointage en cinq rencontres.

Les derniers détails ont été réglés jeudi soir, en toute fin de soirée, a confirmé l'entraîneur-chef et directeur général de la formation chicoutimienne, Yanick Jean. Plus tôt dans la journée, il avait rencontré l'attaquant de 18 ans, choix de première ronde des Flyers au dernier repêchage de la Ligue nationale, et son agent, Mark Gandler. Avant qu'il enfile le chandail des Sags, il reste à obtenir sa libération internationale.

• Yanick Jean ne peut pas promettre qu'il va réaliser d'autres transactions d'ici l'heure limite, fixée à midi vendredi. Il ne peut pas non plus certifier qu'il n'en fera pas. Tout dépendra du prix qui pourrait fluctuer dans les dernières heures. «Je vais rester à l'affût jusqu'à midi et même midi et une», d'assurer le directeur général des Sags...

• De passage à Montréal, à la veille de leur affrontement face à l'Armada, à Blainville-Boisbriand, les joueurs des Sags ont assisté à la finale entre le Canada et les États-Unis. Tout avait été planifié par les dirigeants de l'équipe. «Ce n'est pas souvent qu'on peut aller voir un match pour la médaille d'or, encore moins quand le Canada est de la finale. Pour la plupart d'entre nous, ainsi que plusieurs spectateurs au centre Bell, ce sera la première et la dernière fois. Le fait que Nicolas Roy joue rend la chose encore plus magique», d'exprimer Yanick Jean alors que l'équipe était en route vers le domicile du Canadien...