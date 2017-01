Trop d'occasions ratées

Malgré une domination de 37-27 au chapitre des tirs au but et neuf avantages numériques, les Saguenéens de Chicoutimi n'ont pas été en mesure de quitter le Centre Robert-Guertin avec la victoire, mercredi soir. Les Olympiques ont signé une victoire de 4-1, marquée par le tour du chapeau de Vitalii Abramov.

Le rapide attaquant a inscrit le seul but de la première période, pendant que son compatriote russe Dmitry Zhukenov regardait l'action à partir du banc des pénalités.

Marc-Olivier Crevier-Morin a doublé l'avance des locaux dans les cinq premières minutes du deuxième tiers en déjouant Xavier Potvin sur un retour de lancer, mais Zhukenov a ramené les Bleus dans le match grâce à son 13e but de la saison. Zhukenov a été le seul à résoudre l'énigme Mathieu Bellemarre, solide tout au long de la partie.

«On a eu énormément de chances et je suis très content de l'effort, a résumé l'entraîneur-chef Yanick Jean au terme du match. Donnons le crédit à Bellemare, il a vraiment été bon. Il y a des choses qu'on fait un peu moins bien et en l'absence de Nicolas (Roy), il faut être plus présent devant le filet et se mettre davantage devant le visage du gardien. On va continuer de travailler sur cet aspect.»

Vitalii Abramov a fait mal aux Chicoutimiens alors qu'ils tentaient de créer l'égalité. Avec un peu plus de six minutes à faire en troisième, le Russe a d'abord été freiné en échappée grâce à un beau repli du défenseur Julien Carignan, mais la passe de Joey Ratelle en sortie de zone a été intercepté à la ligne bleue par Abramov, qui a ensuite marqué son deuxième à l'aide d'un bon tir des poignets.

La vedette des Olympiques a cloué le cercueil des Sags pour de bon avec un but inscrit dans une cage déserte en toute de fin de match.

Yanick Jean a avoué que les circonstances de la rencontre (voir autre texte) ont rendu les choses un peu plus difficiles pour les joueurs.

«Ce n'était pas nécessairement un match facile à jouer, a-t-il confirmé. Quand tu as des coéquipiers qui viennent d'être échangés, ce n'est pas évident.»