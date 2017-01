Victoire en prolongation: le 31 décembre sourit aux Saguenéens

Joey Ratelle a joué les héros pendant un avantage numérique à 4 contre 3. Son tir de la pointe a rebondi pour finalement faire bouger les cordages, ce qui a soulevé les 2421 spectateurs qui en ont eu pour leur argent samedi après-midi.

Les Sags terminent donc l'année 2016 au 9e rang du classement général avec 41 points en 36 parties. En battant coup sur coup les Tigres et l'Océanic en moins de 24 heures, ils ont également sauvé un mois de décembre décevant. «On finit en force pour décoller 2017», a lancé l'entraîneur-chef Yanick Jean, soulignant le surpassement des siens dans son point de presse. L'arrivée des jumeaux Klima et Joey Ratelle a également changé la donne offensivement.

«Les gars savent qu'on peut gagner même si Nic (Roy) n'est pas là. Avant, c'était mince offensivement quand il n'était pas là», de convenir le pilote des Bleus.

«Il n'y a pas beaucoup de matchs qu'on a gagnés cette saison après avoir perdu par deux buts. Même à 4-2, je sentais que la concentration était la même. Je n'ai pas vu d'épaules baissées sur le banc, de confier Yanick Jean. En arrière du banc, j'avais l'impression que les buts peuvent venir de n'importe qui. Samuel Houde a été très impliqué et a eu quelques chances. J'ai aimé toutes nos lignes.

«(À 4-2) J'avais l'impression qu'on jouait du hockey solide quand même », d'affirmer l'entraîneur-chef, estimant que quelques revirements et une mauvaise pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire ont permis aux visiteurs de prendre du momentum au deuxième engagement.

Comme la veille, la première période a été très animée avec quatre buts. L'attaque de l'Océanic se résume à un seul nom, Antoine Dufort-Plante qui a marqué deux fois sans aide. Après avoir intercepté une passe de Keenan MacIsaac en territoire offensif, il s'est amené seul devant Xavier Potvin qu'il a déjoué entre les jambes d'une belle feinte. Après deux supériorités numériques infructueuses, l'attaque massive a finalement fait mouche quand Kelly Klima a brisé la glace avec sa nouvelle équipe d'un lancer sur réception imparable. Ce but a donné des ailes aux locaux et quelques secondes plus tard, Brendan Hamelin a intercepté une passe de l'ancien des Sags Artem Maltsev avant de battre Alexandre Lagacé qui a freiné la rondelle avant qu'elle glisse doucement derrière la ligne rouge. Avant la fin de l'engagement, Dufort-Plante a ramené les deux équipes à la case départ quand il a surpris Xavier Potvin d'un tir d'un angle très restreint dans la partie supérieure.

Dufort-Plante a complété son tour du chapeau en deuxième en avantage numérique en trouvant l'ouverture entre le gardien des Sags et le poteau. La persévérance d'Alex-Olivier Voyer a ensuite permis aux visiteurs de prendre les devants par deux buts et l'énigme d'Alexandre Lagacé semblait impénétrable. À un certain moment, après son blanchissage de mercredi, il avait bloqué 48 des 50 tirs des Sags en deux rencontres. Brendan Hamelin a finalement réussi à le déjouer d'un lancer de loin qui avait des yeux en fin de deuxième.

Grosse troisième période

Les Sags ont mis beaucoup de pression dès le début des hostilités en troisième et ont finalement été récompensés avec un peu plus de cinq minutes à faire. Le tir parfait de Kelly Klima a d'abord touché le poteau avant de se retrouver dans le fond du but. Dans les dernières minutes, les chances n'ont pas manqué de part et d'autre.

«Lagacé est en confiance contre nous. Il fallait simplement mettre plus de trafic devant lui. Si tu regardes le deuxième but d'Hamelin, il y avait du trafic et un lancer haut. Le deuxième à Klima, Zhukenov était devant. Encore en prolongation, on avait du trafic », de faire valoir Yanick Jean.