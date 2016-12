Le parcours inusité de Benjamin Allard-Robitaille

Plus jeune, Benjamin Allard-Robitaille n'aimait pas le hockey. Puis, entre 9 et 11 ans, il s'est retrouvé en Afrique, plus précisément au Congo, en raison de l'emploi d'ingénieur-géologue de son père. «À mon retour, j'ai découvert le hockey et j'ai commencé à triper», a raconté le gardien format géant alors qu'il s'apprêtait à sauter sur la patinoire pour un entraînement en compagnie de l'entraîneur des gardiens Alex Carrier, avec un autre nouveau venu dans l'organisation chicoutimienne, Samuel Cardinal.

Benjamin Allard-Robitaille a débuté sa carrière quand il était en sixième année du primaire dans le pee-wee B. Il a ensuite tranquillement gravi les échelons. «Les gens au Québec ne savent pas trop ce que je suis capable de faire», de faire valoir le gardien de 6 pieds 2.

Lors des deux dernières saisons, le natif de Lévis évoluait dans le cadet scolaire avec l'Académie Saint-Louis. Ignoré deux fois au repêchage de la LHJMQ, il avait pris la route des États-Unis pour joindre les rangs du Prep school Loomis Chaffee, au Connecticut.

Il ne s'est toutefois pas senti confortable dans le système américain avec moins de rencontres. Il est donc de retour dans sa province natale et cherche présentement une équipe avec laquelle il verrait beaucoup d'action. «Je ne suis pas encore décidé. Ça dépend des opportunités», d'exprimer Benjamin Allard-Robitaille, convenant que le collégial division un serait une option très intéressante pour lui.