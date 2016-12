Sept buts sur 25 tirs

À leur premier match avec les Sags, les frères Kevin et Kelly Klima ont terminé la rencontre face à l'Océanic avec un différentiel identique de -4. Kevin Klima (à gauche) a notamment raté un but ouvert en première période.

«Tout au long du match, on a donné des buts qui nous ont cassé les jambes», d'admettre l'entraîneur-chef Yanick Jean alors que son équipe était sur le chemin du retour au Saguenay.

«Oui, ç'a été une soirée difficile au bureau pour nos gardiens. Maintenant, il y a quand même des choses qu'on a mal faites. On n'a pas marqué malgré la tonne de chances. On a l'impression d'avoir passé une bonne partie de la soirée dans leur territoire. Il faut être plus affamés autour du filet», de laisser tomber le pilote des Bleus.

À l'autre bout, le gardien Alexandre Lagacé n'était pas d'humeur généreuse durant cette période des Fêtes, repoussant 36 rondelles pour signer un premier blanchissage de l'Océanic à domicile en 48 rencontres. En deuxième, il a joué de chance sur la meilleure chance des Chicoutimiens quand le tir de Joey Ratelle a terminé sa course sur le poteau. Il a ensuite privé le vétéran de 20 ans d'un but certain en troisième période pendant une pénalité majeure à Samuel Laberge pour une mise en échec par derrière sur Dmitry Zhukenov.

«On a manqué le but à plusieurs reprises et souvent, ce n'était même pas proche. On doit montrer plus de hargne et surtout lancer pour compter», de trancher Yanick Jean.

En début de match, après de bons moments des Sags en territoire adverse où Kevin Klima a bien failli casser la glace dans son nouvel uniforme, le défenseur Dominic Cormier a ouvert la marque, d'un tir de loin qui s'est faufilé jusque dans le fond du but. Tout s'est écroulé pour les visiteurs à partir de ce moment. À la suite d'une sortie de territoire complètement ratée, Antoine Dufort-Plante s'est retrouvé seul devant Julio Billia qu'il a déjoué d'une belle feinte. Puis avec 20 secondes au tableau, Dylan Montcalm a surpris le vétéran gardien de 20 ans d'un lancer d'une quinzaine de pieds pour faire 3-0. Xavier Potvin s'est amené entre les deux poteaux en deuxième, cédant deux fois sur cinq tirs, ceux d'Alexandre Grisé et du revers de Wilson Forest.

Si les Sags avaient toujours gardé espoir, Tyler Bolland s'est chargé de les anéantir dès la 33e seconde du dernier engagement, avec le plus beau but de la soirée, sur un bel échange complété par un tir sur réception de l'enclave. Dans la dernière minute, Nicholas Blachman a mis un point d'exclamation à une soirée haute en couleurs pour l'Océanic avec son premier en carrière dans la LHJMQ.