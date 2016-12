Les Frères Klima à Chicoutimi pour gagner

Non sans avoir été ralentis par la tempête qui a frappé le Québec et l'achalandage monstre dans les aéroports, les frères Kelly et Kevin Klima sont finalement débarqués à Chicoutimi en fin d'après-midi mardi, juste à temps pour participer à la fin de la séance d'entraînement des Saguenéens en compagnie de leurs nouveaux coéquipiers.

Partis de Detroit lundi, l'annulation de leur vol les a forcés à passer la nuit dans un hôtel de Montréal, après plus heures passées à l'aéroport. Les jumeaux ont sauté sur la glace du centre Georges-Vézina une trentaine de minutes après tout le monde, histoire de se délier les jambes après le long congé de Noël. Rappelons que le duo a été acquis des Wildcats de Moncton à l'ouverture de la période des échanges, en retour de Julien Tessier et de sélections de premier et quatrième tours au prochain repêchage.

«Nous sommes vraiment excités d'être ici, a lancé Kelly Klima d'un calme pourtant plus qu'Olympien, ajoutant qu'il n'avait eu aucun indice quant à sa future destination.

«Nous avions entendu beaucoup de rumeurs quant à la possibilité que nous soyons échangés, mais sans plus», a-t-il précisé, sous le regard approbateur de son frère.

Au point de vue des statistiques, Kelly Klima est le plus productif des deux. Il totalise 32 points, dont 14 buts, en 31 matchs, tandis que Kevin a enfilé l'aiguille à quatre reprises en plus d'ajouter 18 passes à sa fiche.

«Nous jouons différemment», a réagi Kevin, avant que Kelly mentionne que son frangin était davantage le passeur de la famille.

Les fils de l'ancien joueur de la Ligue nationale Petr Klima sont heureux de se retrouver à Chicoutimi, d'autant plus qu'ils vont pouvoir exploiter leur vitesse sur la glace olympique du centre Georges-Vézina. Les hockeyeurs de 19 ans se décrivent comme des joueurs qui aiment créer de l'attaque à l'aide d'une transition rapide entre le territoire défensif et la zone ennemie.

«On s'attend à bien jouer d'ici la fin de la saison et aider l'équipe à bien se positionner au classement en vue des séries, a fait savoir Kelly Klima. On veut se rendre le plus loin possible. C'est notre année de 19 ans et on espère remporter un championnat.»

Depuis le début de leur carrière, Kelly et Kevin Klima, qui sont d'allure plutôt réservée, ont toujours joué ensemble. Le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, n'entend pas briser la tendance.

«On va leur laisser le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement et va tenter des expériences avec différents joueurs», a-t-il souligné. À l'entraînement mardi, Dmitry Zhukenov jouait en compagnie des deux Américains. Les trois joueurs seront réunis sur un même trio mercredi soir à Rimouski pour le match face à l'Océanic.