Nicolas Roy garde les deux pieds sur terre

Même s'il se dit emballé de sauter sur la glace pour le premier match de la ronde préliminaire face à la Russie, lundi soir à Toronto, le capitaine des Saguenéens de Chicoutimi est concentré sur l'objectif à accomplir, celui de ramener l'or au pays après l'échec de 2016.

L'an dernier, les Canadiens avaient terminé au sixième rang après une défaite en quarts de finale face à la Finlande. Dans l'entourage d'Équipe Canada junior depuis le 10 décembre, Nicolas Roy a réussi à faire sa place. En trois matchs préparatoires, il a récolté autant de points, en plus de donner la victoire à son équipe vendredi contre la Suisse, dans le cadre de la dernière partie hors-concours.

«La confiance est là et j'ai hâte que ça commence, a révélé Roy dimanche, lors d'un entretien téléphonique avec Le Quotidien. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai! La plupart des familles suivent ce tournoi et c'est un événement qui est tellement regardé. Oui c'est un rêve, mais il faut retomber sur terre et être prêt pour le premier match.»

Le meneur offensif des Sags est donc parfaitement conscient de l'importance de cette compétition. Il n'en est toutefois pas à sa première expérience internationale, ayant notamment remporté l'or avec le Canada en 2014 à la Coupe commémorative Ivan Hlinka, compétition réservée aux moins de 18 ans.

«C'est sûr que c'est incroyable d'être là, mais en même temps, il ne faut pas juste profiter du moment, a rappelé Roy avec son calme habituel, lui qui est accompagné de sa soeur et ses parents pour la durée du tournoi. On a des petits moments avec nos familles et c'est apprécié. On a eu un souper avec tous les joueurs hier (samedi le 24) et c'était le fun.»

Tous les joueurs susceptibles de percer la formation canadienne ont été regroupés le 10 décembre en vue du camp d'entraînement. L'alignement complet a été officialisé quelques jours plus tard et depuis ce temps, l'accent est mis sur la préparation. En ce sens, Nicolas Roy et ses coéquipiers ont eu le temps de se familiariser avec tout le monde.

«C'est sûr qu'avec le camp d'entraînement, c'était un peu plus stressant au début, mais depuis ce temps, ça va bien, a-t-il raconté. Les pratiques se déroulent à haute intensité et on veut être meilleurs de jour en jour. L'ambiance est bonne avec les autres joueurs de l'équipe et la progression est là.»

À propos des séances d'entraînement, l'Amossois a été plutôt impressionné par la rapidité de celles-ci.

«Ce ne sont pas nécessairement les pratiques les plus longues, mais c'est vraiment intense, a décrit Nicolas Roy. On a également différentes réunions, que ce soit sur l'alimentation ou la préparation mentale. On a des journées assez chargées, mais on a du temps pour se reposer également.»

«On est tous des joueurs d'âge junior, mais la vitesse d'exécution est beaucoup plus rapide. La cadence d'une pratique est aussi élevée, il n'y a pas beaucoup de pauses entre les différents exercices.»