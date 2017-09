Journée parfaite pour Girard en Hongrie

Marianne St-Gelais (500 mètres) et Valérie Maltais (1500 mètres) ont également assuré leur place au tour suivant. Kasandra Bradette a toutefois été éliminée après une chute dans sa vague au 500 mètres. Elle n'a pas pu se reprendre parce qu'il n'y a pas de ronde de repêchage en cette saison olympique. Au total, dix patineurs de la délégation canadienne ont assuré leur qualification sur les 12 en piste.

Samuel Girard a remporté ses deux courses au 1500 mètres pour ainsi passer en demi-finale. Sa deuxième position au 500 mètres lui a permis d'accéder à la ronde quart de finale.

Pour cette première Coupe du monde, Marianne St-Gelais se concentre sur le 500 mètres dans sa préparation pour les Jeux olympiques de Peyonchang, en Corée du Sud. Elle a remporté ses deux courses de la journée pour se retrouver en quart de finale. « Je suis satisfaite de ma journée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coursé et ça m'a fait du bien de me remettre dedans. J'avais de bonnes sensations tandis que les jambes, le moral et l'athlète étaient également tous là. Ça augure très bien pour ce qui s'en vient au cours des prochains jours », a-t-elle raconté.

Vendredi, les rondes de qualification pour les épreuves du 1000m et du relais sont à l'horaire.