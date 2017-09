Kasandra Bradette et Samuel Girard: le couple, un atout

À l'instar de Marianne St-Gelais et Charles Hamelin, Kasandra Bradette et Samuel Girard forment un couple dans la vie de tous les jours. Une situation qu'ils perçoivent comme un net avantage.

Kasandra se sent même privilégiée. « C'est incroyable de (pouvoir) vivre ça avec mon copain. On vit la même passion, on est dévoués et de voir qu'on peut évoluer, vivre nos émotions ensemble et les comprendre et de voir qu'on sera ensemble aux Jeux, c'est capoté ! », soutient-elle.

« Si ça n'avait pas bien été pour l'un de nous deux, ça aurait pu être plus dur, mais ç'a bien été pour les deux, note Samuel. Et à plus court terme, si ça va mal pour un de nous deux dans une épreuve, on peut s'épauler. On est capables de s'encourager, de faire le focus et de tourner la page en laissant les émotions de côté. »

Pour Kasandra, le tempérament relax de Samuel lui fait du bien. « Sam, c'est mon roc. C'est pas juste mon copain, c'est ma personne-ressource. On est là pour s'épauler autant dans notre carrière que notre vie personnelle », confie-t-elle à l'autre bout du fil.

Pour le couple, la routine aux Jeux de 2018 ne sera pas différente de celle en Coupe du monde où les garçons et les filles sont de toute façon séparés. Cela dit, les deux Bleuets s'entendent aussi sur leurs visées respectives à leurs tout premiers Jeux olympiques. « On veut arriver et performer du mieux qu'on peut en donnant notre maximum. On veut sortir (des Jeux) en se disant qu'on a tout fait en notre pouvoir. »