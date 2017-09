PyeongChang: Valérie Maltais soulagée

Avec l'expérience des Jeux olympiques de Vancouver (2010) et Sotchi (2014) et tout le bagage acquis en Coupe du monde depuis près d'une décennie, il aurait été étonnant que le Comité de haute performance n'accorde pas son choix discrétionnaire à la Baieriveraine Valérie Maltais, victime d'une commotion à mi-chemin des sélections olympiques canadiennes. Toutefois, la principale intéressée avoue avoir ressenti un grand soulagement lorsque le comité l'a avisée vendredi dernier qu'elle avait sa place pour les Jeux de PyeongChang en février 2018.

« C'est un gros soulagement en effet, a-t-elle commenté via Messenger tard mercredi. Vendredi matin, je commençais à me demander si c'était un bon signe de ne (toujours) pas avoir d'appel. Finalement en fin d'avant-midi, mon entraîneur m'a appris la nouvelle. J'ai pleuré et j'ai sauté dans les bras de mon chum qui était sur la glace à ce moment sur la glace », relate-t-elle en riant.

Même si la logique a été respectée, l'athlète de 27 ans assure qu'elle ne tient jamais rien pour acquis, « même si je savais que j'avais de très bonnes chances d'être sélectionnée. Je suis donc très contente, d'autant plus que j'ai recommencé l'entraînement mardi matin ».

Enfin, l'ancienne porte-couleurs des F18 de La Baie confirme que même s'il s'agira de ses troisièmes Jeux, les papillons restent bien présents.

« Tous les Jeux sont différents et chaque fois, l'expérience est différente elle aussi, mais la fébrilité est toujours au rendez-vous », a-t-elle conclu.