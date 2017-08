Saint-Gelais et Maltais joignent l'équipe olympique

La région sera encore fort bien représentée aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février 2018, avec la présence des Félicinoises Marianne Saint-Gelais et Kasandra Bradette ainsi que la Saguenéenne Valérie Maltais sur l'équipe féminine, en plus de Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau sur l'équipe masculine.

Mercredi, le comité Haute performance de Patinage de vitesse Canada a dévoilé les cinq hommes et cinq femmes qui composeront l'équipe nationale aux Jeux olympiques en Corée du Sud. Si Bradette et Girard ont confirmé leur place lors des sélections olympiques canadiennes, il en était autrement pour Saint-Gelais et Maltais, victimes de commotions cérébrales. Dans le cas de Marianne, une chute à l'entraînement juste avant le début des sélections l'a mise hors de combat, tandis que Valérie a elle aussi été victime d'une chute durant la sélection. Les deux athlètes ont soumis une demande d'exemption. Marianne Saint-Gelais a vu sa demande retenue, tandis que Valérie Maltais fait partie des choix discrétionnaires pour compléter l'équipe.

Kim Boutin, Jamie McDonald, Charles Hamelin et Charle Cournoyer avaient aussi obtenu leur billet pour les Jeux 2018 à l'issue des sélections. Outre Saint-Gelais et Maltais, le comité Haute performance a attribué les deux dernières places disponibles chez les hommes à François Hamelin et à Pascal Dion.

Patinage de vitesse Canada précise que ces nominations sont provisoires. À compter de la fin septembre, les athlètes doivent confirmer leur place avec leurs résultats aux quatre Coupes du monde d'ici les Jeux. Un maximum de 10 patineurs peut représenter le Canada. Soulignons enfin que la première étape du circuit de la Coupe du monde sur courte piste à Budapest, en Hongrie le 28 septembre.