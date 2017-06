Marie-Ève Drolet accroche ses patins

À l'autre bout du fil dans sa résidence en Gaspésie où elle passe l'été en compagnie de son conjoint, Corey Crysler et sa petite Zoey, la nouvelle retraitée semblait effectivement très heureuse et sans regret de sa décision qu'elle mijotait depuis le dernier mois. Elle est passée aux actes il y a deux semaines et a fait part de sa décision à Patinage de vitesse Canada et à ses coéquipières. «Je pense que mes coéquipières ont été surprises, estime-t-elle. Mais ça avait été un début de saison difficile. Je me suis blessée au dos et plein de choses se sont accumulées qui ont fait en sorte que c'était plus compliqué d'être à 100 % au patin. Le choix est venu s'imposer par lui-même. Et je suis contente de ce que j'ai fait et d'être revenue au patin. J'ai le sentiment d'avoir vraiment tout donné, ce qui n'était pas le cas quand j'avais arrêté à 20 ans!»

D'autre part, la double médaillée olympique ne se voyait passer un autre été à cheval entre les visites en Gaspésie et Montréal. «Mon chum, en plus d'être acupuncteur, est aussi planteur d'arbres. Et une fois la plantation terminée, il devient technicien forestier et il travaille jusqu'à la fin octobre. L'an passé, il n'avait pas vu Zoé de l'été et cette année, on voulait alterner chaque deux semaines. Mais c'était rendu trop dur et compliqué», explique-t-elle. «De plus, il y a plein de petites choses qui se sont accumulées et qui ont fait en sorte que les sacrifices devenaient plus gros que la satisfaction à en retirer. Oui, il y a les Jeux, mais je voulais y aller, bien performer et gagner des médailles. Je voulais être heureuse là-dedans. «En même temps, je trouvais que le défi de mon retour après ma grossesse était bien réalisé. Je suis quand même revenu 10e au monde, mais j'ai comme senti que j'étais rendue à l'étape de passer à autre chose. Quand tu n'es plus heureuse, tu peux supporter ça pendant quelque temps, mais pas pendant un an. J'ai comme tout donné. Je quitte pour m'occuper de ma famille. Je suis sûre que je vais être contente d'avoir profité de ma petite fille à l'âge qu'elle a (deux ans et demi). Oui, c'était juste un an, mais la vie va vite et je suis quand même rendue à 35 ans», rappelle-t-elle en riant.

Même si elle est ouverte à oeuvrer dans l'entourage du Patinage de vitesse Canada, Marie-Ève est consciente que pour les prochains mois, ce sera plus compliqué puisqu'elle est en Gaspésie. «Je suis ouverte à beaucoup de choses. Je vais voir les opportunités de travail en Gaspésie. (...) Je suis prête à passer à autre chose et à relever de nouveaux défis», a indiqué celle qui travaille présentement avec son conjoint au difficile travail de planter des arbres et qui apprécie sa nouvelle liberté. Dans le communiqué émis hier, Marie-Ève Drolet explique qu'elle en était venue «à la conclusion qu'il fallait faire un choix entre ma carrière sportive et ma vie de famille. Au cours des années, beaucoup de choses ont changé : le sport en soi et, au niveau plus personnel, ma vie familiale et mes priorités ainsi que mon adaptation à ces nouvelles réalités. En tant que mère maintenant, je suis certaine que je serai fière et que je ne regretterai jamais d'avoir fait le choix de m'occuper pleinement de ma famille», a poursuivi celle qui avait impressionné à son retour en compétition en août 2008, après six ans d'absence. À l'époque, la médaillée de bronze au relais féminin des Jeux olympiques de Salt Lake City et 4e au 1000m avait annoncé une première fois, en mai 2003, qu'elle tirait sa révérence. Si elle n'avait pu se qualifier pour les Jeux de Vancouver 2010, la fille de Denis Drolet et Jacynthe Couture s'était fort bien reprise par la suite en obtenant son billet pour les Jeux de Sotchi en 2014. D'où elle repartira avec une médaille d'argent à l'issue du relais féminin.

«Au fil des expériences et des défis qui se sont présentés durant ma carrière, j'ai toujours eu comme but de prouver que rien n'est impossible et de tenter de ne pas écouter les gens qui disent le contraire, a-t-elle déclaré dans un communiqué. C'est ce que j'ai cherché à faire tout au long de ma carrière, mais il est maintenant temps de prendre ma retraite définitive du sport. »

Parcours remarquable

En 2016-2017, Drolet a pris part à cinq Coupes du monde, au cours desquelles elle a mérité deux médailles de bronze, ainsi qu'aux Championnats du monde où elle a pris le 10e rang au classement général. «Ma participation aux Jeux olympiques de Sotchi et ma médaille gagnée aux relais avec les filles a été une récompense pour tous mes efforts et sacrifices, a relaté Marie-Ève Drolet. J'en profite pour remercier mes coéquipiers et coéquipières, mes entraîneurs, Patinage de vitesse Canada, la Fédération de patinage de vitesse du Québec et Équipe Québec. J'aimerais également remercier mon conjoint Corey car, sans lui, rien n'aurait pu se concrétiser et je le remercie du fond du coeur pour tout son soutien au cours des 10 dernières années.»

La Laterroise a aussi tenu à remercier les clubs de patinage de vitesse des Comètes de Chicoutimi, de Victoria de Chicoutimi et Laterrière ainsi que de Thunder Bay, (les gens de l'Anneau olympique de Calgary et Yves Hamelin pour leur appui dans mon retour à la compétition, tout comme les membres actuels du personnel de soutien qui gravitent autour de l'équipe nationale sur courte piste.