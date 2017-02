La fédération aidera les athlètes

Grâce au soutien de la FPVQ et de celle de la Colombie-Britannique, Patinage de vitesse Canada (PVC) vient de confirmer qu'elle enverra des délégations aux dernières étapes, tant en courte piste qu'en longue piste. En courte piste, Kasandra Bradette (Saint-Félicien), Marie-Ève Drolet (Laterrière), Valérie Maltais (La Baie), Kim Boutin (Sherbrooke) ainsi que Jamie Macdonald (Colombie-Britannique) représenteront le Canada. Chez les hommes, ce sera Guillaume Bastille (Rivière-du-Loup), Pascal Dion (Montréal), et François Hamelin (Sainte-Julie) et Patrick Duffy (Ontario). Les entraîneurs Frédéric Blackburn (Chicoutimi) et Jon Cavar les accompagneront, a indiqué la fédération canadienne dans un communiqué.

À noter que Marianne Saint-Gelais (Saint-Félicien), Charles Hamelin (Sainte-Julie), Charle Cournoyer (Boucherville) et Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau) avaient tous déjà planifié de revenir au pays par suite de la 5e Coupe du monde afin de peaufiner leur préparation en vue des Championnats du monde qui auront lieu du 10 au 12 mars à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Objectif : 25 000 $

La FPVQ espère amasser un montant de 25 000 $ grâce à l'appui du public et du secteur privé. Les donateurs de 25 $ et plus recevront un reçu d'impôt pour don de charité par l'entremise du Fonds Sport-Québec. Les dons peuvent être faits en cliquant sur le lien sur le site www.fpvq.org.

Rappelons que Patinage de vitesse Canada (PVC) avait initialement rayé de son calendrier les sixièmes et dernières Coupes du monde de la saison en courte et longue piste.

« Notre décision initiale de ne pas envoyer d'athlètes aux Coupes du monde #6 sur courte et longue piste n'avait pas été facile à prendre, mais c'était une décision prudente dans l'intérêt à long terme de notre organisation nationale. Heureusement, avec le support de la FPVQ et BC Speed Skating Association, nos athlètes auront l'opportunité de participer à plus de courses internationales à l'approche des Jeux olympiques de 2018. Au nom de tous les membres de Patinage de vitesse Canada, je désire sincèrement remercier la FPVQ et BC Speed Skating Association pour leur soutien », a déclaré la présidente de PVC, Susan Auch.

Concernant la Coupe du monde sur longue piste #6, présentée du 10 au 12 mars à Stavanger, en Norvège, Patinage de vitesse Canada pourra donc y envoyer aussi une délégation. Les représentants seront nommés au cours des prochaines semaines.