Trois billets pour Rotterdam

Si elle a été privée d'un tour du chapeau pendant cette dernière journée du championnat, St-Gelais a tout de même coiffé le classement général féminin. Championne sur 500 et 1500 mètres, la patineuse de Saint-Félicien a terminé deuxième au 1000 mètres, dimanche, entre Kim Boutin, de Sherbrooke, et Drolet, de Laterrière. Au cumulatif du week-end, Boutin et Drolet ont pris la deuxième et la troisième place.

Notons qu'une épreuve de 3000 mètres a également été disputée dimanche. Le meilleur résultat à saveur du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été la troisième position de Marianne St-Gelais.

Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, a pour sa part privé Charle Cournoyer d'un tour du chapeau en le devançant au fil d'arrivée du 1000 mètres. Girard a conclu le championnat au deuxième échelon, entre Cournoyer et Charles Hamelin.

Outre Cournoyer et les trois athlètes natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean déjà mentionnés, Charles Hamelin et Kim Boutin ont aussi obtenu leur billet pour les Pays-Bas. Les patineurs qui compléteront l'équipe canadienne seront annoncés dans les prochains jours.

Les épreuves du week-end, qui ont regroupé les 64 meilleurs patineurs de vitesse du pays, servaient de dernière qualification pour les compétitions internationales seniors à l'agenda des prochaines semaines, incluant les Championnats mondiaux sur courte piste 2017 de l'ISU. Les patineurs sont classés en tenant compte des Championnats canadiens seniors (80 pour cent des points) et des Sélections des Coupes du monde d'automne ou de la Qualification nationale canadienne ouverte (20%). Cinq patineurs et cinq patineuses se rendront à Rotterdam. En plus des trois premiers aux classements masculin et féminin, une place sera attribuée aux détenteurs du quatrième rang ou auprès l'analyse de demandes d'exemption. Les deux autres sélections seront des choix discrétionnaires de Patinage de vitesse Canada.

Les dix athlètes retenus pour les Championnats du monde seront automatiquement nommés au sein de l'équipe qui participera à la cinquième étape de la Coupe du monde à Dresden, en Allemagne, du 3 au 5 février. Le Canada ne sera pas présent à la sixième et dernière étape qui se déroulera à Minsk, au Bélarus.