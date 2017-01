L'or au 500m pour Saint-Gelais

En grande finale, la Félicinoise a mené la course du début jusqu'à la fin pour devancer Jamie Macdonald (Colombie-Britannique), qui a mérité la médaille d'argent en dépassant Kim Boutin (Sherbrooke) dans le dernier tour. Kasandra Bradette, aussi de Saint-Félicien, a conclu au 4e rang.

«On parle beaucoup de mes victoires au cours de mes trois dernières années, mais en fin de semaine, c'est un gros championnat canadien pour moi. Non seulement en terme de calibre - c'est une des premières fois où je suis aussi serrée avec quelqu'un -, mais aussi parce que je pense beaucoup à ce qui va arriver, notamment avec les Championnats du monde et les Jeux olympiques. J'ai un peu de stress et je sens cette pression. Le 1000m de dimanche sera vraiment intéressant, car c'est dans cette épreuve que c'est le plus serré», a commenté Marianne Saint-Gelais par voie de communiqué. Pour Saint-Gelais, il s'agissait de son huitième titre canadien au cours des trois dernières années (les trois distances confondues).

Outre les deux Félicinoises, la Laterroise Marie-Ève Drolet a pour sa part remporté la finale B pour conclure en 5e position tandis que la Baieriveraine Valérie Maltais a conclu au 8e rang (4 de la finale B). La Jonquiéroise Joanie Gervais, membre de l'équipe nationale de développement, commence à retrouver ses repères en compétition puisqu'elle a hérité du 12e rang au classement (4e de la finale C).

Chez les hommes, la finale du 500m a été remportée par Charle Cournoyer (Boucherville), qui a devancé Charles Hamelin (Sainte-Julie) et Pascal Dion (Montréal). Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau) a remporté la finale B pour prendre le 5e rang au classement. Dimanche, les épreuves de 1000m et de 3000m sont à l'horaire.