Joanie Gervais tourne la page sur 2016

Tenue à l'écart de l'entraînement et des compétitions pendant la majeure partie de 2016 en raison d'une commotion, la Jonquiéroise Joanie Gervais était fière d'annoncer, via sa page Facebook, qu'elle était officiellement de retour à l'entraînement sur glace avec l'équipe nationale le 6 décembre dernier.

Après une première commotion en septembre 2015, la Jonquiéroise s'est à nouveau retrouvée hors de combat le 26 janvier 2016, à la suite d'une bête chute survenue lors d'un entraînement. Une nouvelle tuile pour celle qui venait à peine d'être de retour dans l'action. La route vers la guérison a été longue, mais le 6 décembre dernier, l'athlète de 22 ans a fièrement écrit sur sa page Facebook : « Après huit mois sans aucun entraînement et deux mois de remise en forme, je suis maintenant officiellement de retour à l'entraînement sur la glace avec l'équipe ! »

En entrevue téléphonique, la Saguenéenne a indiqué qu'elle avait recommencé à patiner depuis un mois et demi. « Tout est sous contrôle, mais ç'a été pas mal plus long que je pensais. J'ai recommencé à bouger en septembre - je faisais surtout du vélo - et ç'a vraiment été progressif jusqu'en novembre. J'ai recommencé à patiner sur la glace à la mi-novembre. » Membre de l'équipe nationale de développement, Gervais a dû composer avec « des maux de tête et beaucoup de fatigue ». Elle a même allégé sa session universitaire en kinésiologie à l'UQAM en ne s'inscrivant qu'à un cours. « J'étais très fatiguée et je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Au début, quand j'ai recommencé à m'entraîner, j'étais fatiguée, mais c'était un peu inquiétant parce que j'essayais de trouver la différence, à savoir si c'était des symptômes ou si c'était normal. Mais depuis un mois et demi, tout est sous contrôle. J'ai pas mal retrouvé le niveau d'entraînement », assure la jeune femme.

Championnats canadiens seniors

La prochaine grosse étape sera les Championnats canadiens seniors qui auront lieu à l'aréna Maurice-Richard du 13 au 15 janvier. L'enjeu est important puisque cette compétition servira de qualification pour les compétitions internationales du reste de la saison, incluant les Championnats du monde. Joanie Gervais et son entraîneur Jeffrey Scholten n'ont pas encore décidé si elle prendra part aux nationaux. « On attend de voir comment ça va aller à l'entraînement. On a jusqu'au 6 janvier pour se désister. On va évaluer la situation la semaine prochaine, mais c'est sûr que j'aimerais bien les faire ! », avoue celle qui n'a pas eu l'occasion de renouer avec la compétition cette saison.

« Ça va faire deux ans en mars que je n'ai pas fait de compétition. J'ai fait une première commotion en septembre 2015 et je n'avais pu faire les sélections d'automne. Et je n'ai pas fait grand-chose l'an passé. J'ai eu une exemption pour blessure. Je m'ennuie pas mal des compétitions ! »

En prenant part aux championnats seniors, Joanie Gervais pourra faire provision de précieux points pour maintenir sa place au sein de l'équipe nationale de développement. Sinon, elle devra plaider sa cause pour obtenir une autre exemption.

Elle croise donc les doigts pour être du rendez-vous et elle met les efforts pour obtenir le feu vert. Le court congé des Fêtes ne la dérange pas. « On a eu le 24 et le 25 décembre de congé. Avec les filles du Lac, on a fait un aller-retour. Mais pour en fin de semaine, on patine le 31 et on a juste le 1er janvier de congé. Mais ça ne me dérange pas. Ça fait seulement un mois et demi que je patine, alors je n'ai pas vraiment envie de prendre des congés ! » a-t-elle conclu en riant.