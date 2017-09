Les suspensions nuisent aux Marquis

Le match hors-concours de samedi dernier entre les Draveurs et les Marquis aura des répercussions sur la série aller-retour d'en fin de semaine contre les Éperviers de Sorel-Tracy. En effet, les Marquis seront privés des services d'Hubert Poulin (suspendu cinq parties), de Steven Oligny (quatre matchs) et même que de l'entraîneur-chef Benoit Gratton (seulement pour le match de vendredi à Sorel) en raison des sanctions exemplaires décernées par les dirigeants de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Mercredi, la LNAH a dévoilé les sanctions imposées aux deux formations pour les événements survenus durant la séance d'échauffement, ainsi qu'en fin de première période. Sur les 46 matchs de suspensions décernées, ce sont les Draveurs qui ont écopé le plus, avec en tête Tommy Bolduc (18 matchs). Son coéquipier Sébastien Laferrière sera absent pour cinq rencontres. Le personnel d'entraîneurs n'a pas été épargné : l'entraîneur adjoint Dannick Lessard écope de 10 matchs, Alain Gardner, deux et l'entraîneur-chef Alain Côté, d'un match.

L'absence de Hubert et Oligny a compliqué le travail de Benoit Gratton pour composer son alignement des deux derniers matchs préparatoires, puisque les effectifs étaient déjà plutôt restreints. « C'est un beau casse-tête parce que plusieurs joueurs n'étaient pas disponibles en fin de semaine. Il faudra donc changer les plans des joueurs », concède Benoit Gratton à l'autre bout du fil. Les Marquis jouent à Sorel vendredi avant d'accueillir les Éperviers au Palais des sports samedi, à 19 h 30.

Des joueurs présents au camp d'entraînement, les deux jeunes de la région, Maxim Dufour et David-Alexandre Simard, avaient déjà avisé la direction qu'ils ne seraient pas vraiment disponibles. « Simard sera là vendredi, mais il travaille samedi. Quant à Dufour, il tenait à jouer le premier match avec son équipe du Cap-de-la-Madeleine (Ligue senior AAA du Québec). Le problème n'est pas à la défensive, mais à l'attaque. Ce sera Luis (Tremblay) ou Danick (Malouin) ou les deux qui seront envoyés à l'attaque », avance le pilote des Marquis qui pourra toutefois compter sur Matthew Boudreau.

Vendredi, Gratton réunira à nouveau James Desmarais, Juraj Kolnik et Gabryel Paquin-Boudreau sur un même trio. « Samedi dernier, plus le match allait, mieux c'était », mentionne-t-il. « Kolnik va probablement jouer les deux matchs. Il a joué un très bon match samedi et je le sentais vraiment content d'être là. C'est une question de jours avant qu'il signe son contrat. S'il décide de venir, c'est parce qu'il veut vraiment être avec nous. » Quant au duo Quesnel-Chaput, il devrait y jumeler le capitaine Hugo Carpentier. Pour le reste, l'entraîneur verra les combinaisons possibles. Devant le filet, Raphaël Girard sera d'office vendredi tandis que Cédrick Desjardins sera le portier de samedi, au Palais des sports. Pour le remplacer derrière le banc vendredi, son adjoint Martin Gagné agira comme entraîneur-chef et ce sera peut-être le DG Marc Boivin qui sera dans le rôle d'adjoint.