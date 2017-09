Les Marquis l'emportent à Trois-Rivières

Sans contrat en vue de la prochaine saison, Juraj Kolnik s'est peut-être convaincu qu'il lui restait du bon hockey à donner en réussissant un tour du chapeau. Les deux parties devraient discuter cette semaine afin d'en venir à une entente.

«Je le veux dans mon équipe, c'est sûr et certain, a affirmé le nouvel entraîneur-chef des Marquis, Benoît Gratton, en entrevue téléphonique au terme de la rencontre. Il a bien joué et je pense qu'il était content de son match. Il n'était peut-être pas certain de rejouer en raison de la famille, mais on va discuter avec lui.»

En plus des trois buts de Kolnik, Jérémie Malouin a fait le reste en inscrivant les deux autres filets de Jonquière. Cédrick Desjardins a disputé deux périodes devant le filet des Marquis, avant de céder sa place à Frédéric Piché en troisième. Ce dernier a été particulièrement efficace en bloquant les 20 tirs dirigés vers lui.

Tout en répétant à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un simple match préparatoire, Benoît Gratton a quand même apprécié certaines choses de ses ouailles. Des joueurs en audition, comme les locaux Maxim Dufour et David-Alexandre Simard, ont notamment bien fait.

«Ce sont des jeunes qui ont bien fait et on voyait qu'ils étaient confiants avec la rondelle, a noté Gratton. Ce n'est pas toujours le cas pour un joueur recrue.»

La rencontre s'est déroulée dans des conditions difficiles, alors que l'état de glace laissait à désirer en raison de la chaleur. Les champions en titre de la Coupe Vertdure ont malgré tout quitté Trois-Rivières avec la victoire.

Seule ombre au tableau, du grabuge est venu ternir la période d'échauffement. Des coups ont été portés entre certains joueurs et des sanctions sont à prévoir.

«Trois-Rivières avait habillé des joueurs qui étaient là pour une seule raison, a déploré Benoît Gratton. Il y a eu des gestes qu'on ne veut plus voir dans notre ligue. Malheureusement, certaines organisations n'ont pas encore compris.»

Les Marquis jouent leur prochain match du calendrier hors-concours, vendredi soir, face aux Éperviers à Sorel-Tracy.