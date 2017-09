Aux nouveaux de se faire valoir

Les nouveaux venus des Marquis de Jonquière auront l'occasion de se faire valoir en fin de semaine, dans le cadre des matchs préparatoires qui les opposeront aux Draveurs de Trois-Rivières dans une série aller-retour. Le premier match sera disputé au Palais des sports vendredi à 20 h, et le second, au Colisée de Trois-Rivières à 19 h 30.

En entrevue téléphonique, le nouvel entraîneur-chef des Marquis, Benoit Gratton, a indiqué que les matchs hors concours lui permettront d'évaluer les joueurs et d'essayer diverses combinaisons. « J'ai quand même plusieurs essais à faire et je ne m'attends pas à avoir l'équipe complète durant les quatre matchs hors concours. Par contre, vendredi, on aura quand même un bel alignement », assure Gratton. Outre les vétérans et le retour de l'explosif Gabryel Boudreau, les partisans pourront découvrir les nouveaux ainsi que les nouveaux troupiers, dont James Desmarais, David Bastien, Steven Oligny, Matthew Bouchard, ainsi que les deux jeunes joueurs de la région, Maxim Dufour (attaque) et David-Alexandre Simard (défense).