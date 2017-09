Les Marquis célèbrent avec leurs partisans

Capitaine de la formation jonquiéroise, Hugo Carpentier, a savouré en mai son troisième titre dans l'uniforme jonquiérois, son premier comme capitaine. Il avait également soulevé le trophée en 2013 et 2014. «On va célébrer aujourd'hui et encore lors du match d'ouverture dans quelques semaines. Ça donne un bon départ et on va espérer gagner encore à la fin de cette saison, mais cette fois à la maison», d'exprimer Carpentier entre deux photos avec des amateurs.

Retenu par son travail d'enseignant, l'attaquant Jean-Simon Allard n'avait pu prendre part aux célébrations sur la patinoire de Thetford-Mines alors que les Marquis avaient complété le balayage en quatre rencontres. Il était donc bien heureux de pouvoir se reprendre. «On est dans les festivités. Ça part fort», d'annoncer le hockeyeur de Saint-Bruno.

«J'espérais pouvoir être là pour la dernière partie. J'étais absent pour les rencontres 3 et 4. Sans dire que j'espérais qu'on en échappe une, j'étais déçu de vivre ça de l'extérieur et de ne pas pouvoir participer. C'est le fun de pouvoir se reprendre et vivre ces festivités avec les partisans qui nous ont supportés et qui ont été derrière nous toute la saison», de confier Jean-Simon Allard, assurant qu'il serait disponible pour toutes les rencontres la saison prochaine.

Pour sa part, Benoît Gratton fait la transition présentement derrière le banc après une longue carrière professionnelle qui s'est terminé avec deux saisons avec les Marquis. Il se dit bien content du déroulement de ses premières heures officielles à la barre de l'équipe. «Je le savais que ce serais un défi. J'ai joué et gagné avec la majorité des gars et j'ai maintenant un nouveau rôle», d'indiquer Gratton qui a tenu une longue réunion avant le premier entraînement vendredi soir.

«J'anticipais ce moment depuis quelques semaines. J'avais hâte de voir la réaction des joueurs. J'ai eu une très bonne réponse et jusqu'à maintenant, on a tenu deux bonnes séances d'entraînement», de souligner l'entraîneur-chef des Marquis qui avec peu de temps à sa disposition avant le premier match préparatoire, vendredi prochain, à Jonquière face à Trois-Rivières, a déjà commencé à mettre en place son système de jeu.

Après les célébrations, les joueurs des Marquis sautaient de nouveau sur la glace samedi soir. Ils le feront encore dimanche matin pour compléter la première fin de semaine du camp d'entraînement.