Marquis: Dufour et Simard espèrent faire bonne impression

Pour l'attaquant Maxim Dufour, 26 ans, ce sera une deuxième présence au camp. Le Chicoutimien a passé la saison dernière en Europe, à Montpellier en France.

« J'aurais pu retourner à Montpellier, mais comme j'avais déjà signifié que je voulais revenir ici, on n'a pas regardé pour trouver une équipe dans une autre division », explique-t-il en entrevue. Cela dit, le jeune homme a apprécié son expérience sur le Vieux continent même s'il aurait préféré disputer davantage de matchs dans la saison.

Pour ce qui est du camp des Marquis, le Chicoutimien reste réaliste.

« Je ne me fais pas trop d'attente, mais je me dis qu'une année passée à jouer en Europe, c'est bon sur le CV et c'est une année de plus à jouer avec des professionnels », souligne celui qui, s'il ne fait pas l'équipe, retournera jouer avec la formation du Cap-de-la-Madeleine avec qui il s'alignait il y a deux ans dans la Ligue senior de la Mauricie (devenue la Ligue senior AAA du Québec).

Pour sa part,l'Almatois David-Alexandre Simard s'est présenté sans aucune attente pour ce premier essai au camp de la formation jonquiéroise.

« J'ai reçu une invitation et ça m'intéressait. Je me présente sans vraiment d'attente, sinon de faire de mon mieux. Si ça ne fonctionne pas, je vais peut-être retourner dans le junior AA, car il me reste encore une année », a indiqué le grand gaillard de 6'1'' qui a passé les quatre dernières saisons avec les Jeannois du Collège d'Alma.

Le camp des Marquis se poursuit samedi, de 9 h à 11 h et de 17 h à 19 h, entrecoupé des festivités de la coupe Vertdure de 15 h à 16 h, toujours au Palais des sports. Dimanche, le camp prend fin avec une dernière séance de 9 h à 11 h.