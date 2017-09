Les Marquis célébreront enfin avec leurs fans

Les Marquis, qui parlaient à deux reprises en première ronde, avaient en effet jeté leur dévolu sur un autre attaquant au parcours impressionnant en James Desmarais. Dans le cas de Picard, Marc Boivin jubilait puisque son équipe a réussi à convaincre l'attaquant de 31 ans de prendre part au camp d'entraînement et aux matchs préparatoires. « C'est toute qu'une prise ! Nous l'avons approché et il sera au camp ainsi qu'aux matchs hors-concours. Il est intéressé. Il a joué dans la Ligue américaine et c'est un vrai ! » a lancé le DG et copropriétaire des Marquis, enthousiaste.

Même si Picard n'a pas encore signé de contrat avec les Marquis et qu'il peut toujours recevoir une offre pour l'Europe, Marc Boivin estime que sa présence au camp et aux matchs présaison démontrent son intérêt pour le circuit Martel.

Rappelons que Picard, un ailier de 6'2'', 207 livres, a été un choix de première ronde des Blue Jackets de Colombus (8e au total) à l'encan 2004. Entre 2005-06 et 2011-12, le Québécois de 31 ans a disputé 67 matchs dans la LNH, mais il a surtout fait sa marque dans la Ligue américaine où il a pris part à un total de 351 parties en saison régulière, en plus de 37 en séries. En 2011-2012, il a contribué à la conquête de la Coupe Calder par le Norfolk Admirals, en plus d'être nommé le joueur le plus utile et le meilleur pointeur des séries. Il a ensuite passé les cinq dernières saisons en Europe.

Camp d'entraînement

Le nouvel entraîneur-chef des Marquis, Benoit Gratton, dirigera son premier camp d'entraînement au Palais des sports, du 15 au 17 septembre. La première séance d'entraînement a été programmée pour vendredi, de 21 h à 23 h. Deux autres sont prévues samedi, soit de 9 h à 11 h et de 17 h à 19 h. Entre les deux, soit de 15 h à 16 h, les joueurs feront une pause pour participer aux célébrations de la conquête des championnats des séries (et de saison) en compagnie des partisans dans le hall de l'amphithéâtre jonquiérois.

L'excellent photographe de l'équipe, André Émond, sera sur place pour immortaliser les partisans avec la coupe Vertdure en compagnie de leur joueur préféré, ou avec Alex Quesnel et le trophée du meilleur joueur des séries, etc.

Les joueurs seront de retour pour un dernier entraînement dimanche de 9 h à 11 h.

À noter que la billetterie sera ouverte le vendredi (15 septembre), de 18 h à 21 h, et le samedi (16) de 9 h à 12 h pour les amateurs qui voudraient se procurer des billets pour les matchs préparatoires du 22 et du 30 septembre, ou encore leur billet de saison.