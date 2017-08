Paquin-Boudreau et Danick Malouin confirmés

Copropriétaire et directeur général de la formation jonquiéroise, Marc Boivin a confirmé le retour du jeune Paquin-Boudreau qui avait fait fort belle impression en décembre 2016, lors de son bref passage avec les Marquis.

Libéré par les Cyclones de Cincinnati le 8 décembre, le rapide patineur avait eu le temps d'inscrire quatre buts et une passe en cinq matchs. En janvier, l'athlète de 22 ans s'était joint aux Patriotes de l'Université de Trois-Rivières où il a récolté deux buts et une passe en neuf matchs ainsi qu'un but et deux passes en quatre matchs de séries éliminatoires.

« Il avait reçu des offres en Europe, mais il a décidé de venir jouer ici. On avait aimé son travail et c'est un bon jeune. Il avait quand même été un choix de 2e ronde (49e au total) des Sharks de San Jose au repêchage de 2013. L'an passé il avait beaucoup de vitesse et il avait été bon », a souligné Marc Boivin.

D'autre part, les champions des séries pourront à nouveau compter sur le polyvalent Danick Malouin. L'an dernier, le défenseur/attaquant #51 avait récolté quatre buts et neuf passes en 40 parties, 119 minutes de punitions et un différentiel de 17. En séries, il présente une fiche d'un but, six passes, 37 minutes de punition et un différentiel de +8 en 15 matchs.

Par contre, Marc Boivin s'attend à ce que les deux frères de Granby soient moins disponibles puisqu'ils se sont trouvé des emplois dans leur domaine respectif. Il poursuit donc son travail pour s'assurer d'avoir des renforts disponibles. « L'an passé, nous étions limite avec 22 joueurs, mais cette année, je voudrais avoir 25-26 joueurs », de conclure celui qui devrait avoir d'autres nouvelles à annoncer sous peu.