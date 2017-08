Jonathan Paiement de retour avec les Marquis

«C'est une valeur sûre», indique le directeur général Marc Boivin, avouant que le numéro 25 était une priorité pour l'organisation saguenéenne de la Ligue nord-américaine de hockey. «On n'avait pas le choix de s'entendre avec lui. J'étais sûr qu'on allait le faire et ça n'a pas niaisé», de souligner Marc Boivin, qui est également parvenu à des ententes avec les attaquants Jérémie Malouin et Steven Oligny. Pour Malouin, il s'agira d'une quatrième saison dans l'uniforme noir et vert.

«C'est un gars très important pour notre équipe. C'est l'un des meilleurs en avantage numérique», de faire valoir le DG jonquiérois.

Pour sa part, Steven Oligny avait été réclamé par les Marquis lors du repêchage de dissolution des Prédateurs de Laval au début de l'été et il était l'un des joueurs ciblés. «Il va amener de l'énergie. Il est capable de jouer, mais aussi de se débrouiller quand ça brasse. Il fait pas mal tout», note Marc Boivin.

Le dirigeant a encore quelques dossiers sur la table, notamment pour officialiser les retours de Juraj Kolnik et Jean-Michel Bolduc. Le défenseur Michel Périard, qu'il avait passé bien près d'attirer en 2015, se retrouve également sur sa liste de magasinage. Âgé de 37 ans, Périard évolue en première division en Europe depuis plus de dix ans. Signe de son intérêt, il a visité les installations jonquiéroises au début du mois.

Finalement, lundi soir, lors la réunion des gouverneurs de la LNAH, il a été fortement discuté d'offrir la webdiffusion aux amateurs ainsi que les reprises vidéo pour les officiels. «Je pense que c'est une nécessité», d'estimer Marc Boivin.