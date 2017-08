Le prochain visage des Marquis prend forme

Outre le #28, l'organisation des Marquis a déjà confirmé la mise sous contrat du joueur tout étoile, Alexandre Quesnel pour les trois prochaines saisons. Son complice de trio, Stefan Chaput, sera aussi de retour, tout comme le Jeannois Jean-Simon Allard. Dans les deux cas, il s'agit d'une entente d'un an. Idem pour Vincent Richer et le gardien Cédrick Desjardins et bien sûr l'attaquant James Desmarais, premier choix des Jonquiérois lors du repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey tenu au début du mois.

Marc Boivin a également confirmé qu'une offre a été faite à Juraj Kolnik et qu'il était en attente d'une réponse. Parmi les changements, par rapport à la dernière saison, mentionnons que le défenseur Samuel Groulx sera beaucoup moins disponible, puisqu'il travaille maintenant comme représentant des ventes pour les Olympiques de Gatineau. La bonne nouvelle, c'est qu'il préfère rester quand même avec les Marquis, même si cela implique de moins jouer, plutôt que d'être échangé à une équipe plus près de chez lui.

Jean-Sébastien Bérubé évoluera désormais pour les Draveurs de Trois-Rivières. Il a été réclamé par les Trifluviens le 26 juin, en lien avec la transaction de Frédéric St-Denis, Sébastien Laferrière et Michaël Novosad en retour d'Yves Girard, Vincent Richer et un choix de première ronde au repêchage 2017. Marc Boivin espère s'entendre bientôt avec les frères Malouin, Jérémie et Danick. Quant aux piliers défensifs Jonathan Paiement et Jean-Michel Bolduc, le premier est en vacances à l'autre bout du pays et le directeur général attend son retour, tandis que dans le cas de Bolduc, ils se sont rencontrés à quelques reprises durant l'été et Marc Boivin estime qu'il devrait être en mesure de trouver assez rapidement un terrain d'entente avec le vétéran #27.

Enfin, devant le filet, outre Desjardins, les Marquis pourront se tourner vers Frédéric Piché et Raphaël Girard entre autres. Girard est de retour d'Europe, en raison des changements survenus avec la formation de Dijon. À suivre...