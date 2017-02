Série aller-retour: une formule qui plaît à Richard Martel

Pour lui, c'est comme une répétition en vue des séries où les clubs s'affronteront dans des séries 4 de 7. « Souvent, dans des séries aller-retour, les équipes divisent les honneurs. Le challenge est de battre l'autre deux fois », concède Richard Martel, dont les troupes ont récolté trois points sur quatre lors des séries aller-retour contre Rivière-du-Loup et Laval récemment. « Pour gagner les deux matchs, ça prend de la concentration. Il y a aussi un peu plus de stratégies dans un aller-retour et d'ajustements qui peuvent être apportés tout de suite le lendemain. »

« C'est une belle séquence qui s'amorce d'ici la fin de la saison avec huit matchs à jouer. On rencontre des équipes de haut du classement comme Sorel, Saint-Georges et Thetford. Ce sera une belle fin de saison », assure le grand manitou des Jonquiérois.

Lors de la dernière visite du Cool FM à Jonquière, les visiteurs l'avaient emporté 5-3, malgré un tour du chapeau de Christian Ouellet. Et dans les deux autres duels, les Marquis avaient gagné le premier 3-2 en prolongation à Jonquière, avant de s'imposer 5-1 à Saint-Georges lors du deuxième affrontement. « C'est une bonne équipe contre laquelle nous allons jouer souvent d'ici la fin de l'année. Plus on joue des matchs offrant une bonne opposition, plus c'est bénéfique pour nous. (Saint-Georges) est une très bonne équipe et c'est sûr que ces deux matchs seront intéressants. C'est le fun de voir les mêmes joueurs deux fois de suite. Ça nous permet de voir d'autres choses (de nos joueurs et de l'adversaire) », fait-il valoir.

Selon Richard Martel, ses protégés n'ont rien perdu de leur motivation. « Il reste qu'on n'a pas vraiment surtaxé les gars durant les matchs, ce qui n'est jamais mauvais. Ils ont plus d'énergie et moins de fatigue. Ils adorent se retrouver et jouer ensemble la fin de semaine. La bonne humeur est au rendez-vous », assure-t-il.

Des Beaucerons reposés

Les joueurs du Cool FM qui croiseront le fer avec les Marquis en fin de semaine seront frais et dispos puisqu'ils ont pu profiter du dernier week-end pour se reposer et guérir quelques bobos. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le Cool Fm a annoncé, dans un communiqué, le retour au jeu progressif de l'ancien des Sags, Nicolas Blanchard, absent depuis le 29 décembre. « Sa seule présence dans l'entourage de l'équipe augmente nos chances de succès. (...) Nous sommes une meilleure équipe avec lui, ça c'est clair », de mentionner l'entraîneur-chef du Cool FM, Dean Lygitsakos.

Pour l'entraîneur-chef et ses protégés, « les deux matchs au programme en moins de 24 heures seront drôlement importants ». Ils « seront des tests importants, car les chances de devoir passer par-dessus les Marquis pour remporter les grands honneurs sont bien réelles ».

L'organisation beauceronne a tenu des propos flatteurs, voire un peu flagorneurs, en déclarant dans son communiqué que « l'organisation jonquiéroise est un exemple de professionnalisme et d'excellence depuis un bon nombre d'années déjà. L'équipe est solide à toutes les positions et compte notamment sur des canons offensifs imposants tels que les Hugo Carpentier, Christian Ouellet et Alexandre Quesnel pour ne nommer que ceux-là ».