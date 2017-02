Une étoile pour Desjardins

Appelé à disputer deux matchs pendant la même fin de semaine pour la première fois depuis qu'il appartient aux Marquis de Jonquière, Cédrick Desjardins n'a pas raté son coup, vendredi et samedi. Son travail lui a permis de mettre la main sur la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey

Desjardins a fait face à un total de 60 lancers en deux rencontres et il n'a cédé que deux fois. Il a mené son équipe à des victoires de 6-1 contre Thetford et 4-1 contre Rivière-du-Loup.

Pendant ces deux rencontres, il a maintenu un pourcentage d'efficacité de 0,967.

La première étoile de la semaine a été décernée à Vincent Couture (trois buts et deux passes), des Éperviers de Sorel-Tracy, et la troisième est allée au gardien du Blizzard de Trois-Rivières Marco Cousineau, qui a bien fait lors d'une défaite contre Thetford et une victoire sur les Prédateurs de Laval.