Raphaël Girard: après Harvard, les Marquis

La semaine dernière, après avoir cédé Loïc Lacasse aux 3 L de Rivière-du-Loup, les Marquis ont lancé un appel à Raphaël Girard pour seconder Cédrick Desjardins jusqu'à la fin de la présente saison. Ils ont alors ajouté à leur formation un gardien qui n'a pas emprunté la route du hockey junior majeur pour poursuivre son développement. Son palmarès montre plutôt quatre saisons avec le Crimson de l'Université Harvard.

« Après le midget AAA, j'ai passé un an dans une école privée aux États-Unis et ensuite j'ai joué quatre ans à Harvard, de 19 à 23 ans, raconte Raphaël Girard. J'ai toujours eu de bonnes notes à l'école. Les études ont toujours été importantes. Quand est venu le temps de prendre une décision, j'ai regardé les deux côtés de la médaille. Finalement, ce fut payant puisque j'ai fini à Harvard. J'ai regardé le junior majeur, mais il m'aurait fallu être très discipliné pour finir l'université tout en jouant junior majeur. Aux États-Unis, c'est vraiment l'école avant le sport. Au junior majeur, les gars ne sont pas considérés comme des pros, mais c'est pratiquement le cas. Ils jouent plusieurs matchs par année et le nombre de cours est un peu moindre. Ils ne peuvent pas suivre autant de cours qu'un étudiant régulier, surtout au cégep.

« Pour moi, c'était le bon choix à faire. Je n'étais pas un joueur qui pouvait accéder directement à la Ligue nationale de hockey. Je suis loin d'être un Nathan McKinnon. Pour un joueur comme moi, pour mon développement, le hockey universitaire était la meilleure voie. À l'université, tu travailles plus souvent en gymnase. Quand tu arrives professionnel, tu es plus vieux, plus mature, plus fort physiquement. En plus, je suis sorti de l'université avec un diplôme en poche. »

Raphaël Girard estime qu'il n'y a pas vraiment de route idéale pour atteindre le hockey professionnel. Chaque formule existante a ses bons côtés, selon les individus. Il croit qu'un bon hockeyeur, peu importe la voie qu'il aura choisie, finira par se faire voir et atteindre son objectif. Deux anciens coéquipiers à Harvard, Alex Killorn, du Lightning de Tampa Bay, et Jimmy Vesey, des Rangers de New York, en font la preuve présentement.

Après ses quatre années à Harvard, le gardien maintenant âgé de 26 ans a partagé son temps entre la Ligue nord-américaine (Rivière-du-Loup) et la ECHL (Allen et Rapid City) en 2014-2015. Il a goûté au hockey européen l'an dernier sous les couleurs des Ducs d'Angers, une équipe qui a atteint la finale de la Ligue Magnus.

Cette année, il a entamé la saison avec une équipe de Roumanie qui évolue dans un circuit composé principalement de formations hongroises. L'expérience n'a pas été très concluante et il a effectué un retour de quelques matchs en France (Épinal) dans l'espoir de recevoir une offre intéressante pour le reste de la saison. Ces offres ne sont pas venues et il a choisi de rentrer à la maison.

De retour aux études (en traduction), Raphaël Girard fait maintenant partie des Marquis de Jonquière et il connaît parfaitement le rôle qu'il sera appelé à jouer dans les prochaines semaines.

« Cédrick (Desjardins) est le gardien numéro un, souligne Gagné. C'est un excellent gardien. Quand on fera appel à mes services, je ferai tout en mon possible pour donner à mon équipe la meilleure chance de gagner. Je connaissais la situation quand j'ai accepté l'offre des Marquis et tout est beau comme ça. »