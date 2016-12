Les Marquis s'effondrent devant Rivière-du-Loup

Simon Danis-Pépin (4) a ouvert la marque chez les 3L en milieu de première période. Les visiteurs n'ont alors plus laissé de cadeau aux locaux, en inscrivant six autres buts sans riposte.

Pourtant, la rencontre avait bien commencé avec une première fort animée, pas seulement par les poings (voir autre texte). Les hommes de Richard Martel ont rapidement fait mouche avec deux buts dans les cinq premières minutes de jeu. Benoit Gratton, qui était jumelé avec Christian Oullet et Alexandre Quesnel, a déjoué Guillaume Decelles avec à peine un peu plus de deux minutes d'écoulées dans le match. Le jeune Gabryel Paquin-Boudreau a inscrit son 2e but dans la LNAH à la faveur d'un jeu de puissance à 4mn59. C'est alors que Sawyer Hannay a asséné une dure mise en échec à Kolnik qui venait de recevoir la rondelle et ne l'avait pas vu en se retournant. À mi-chemin de la première, l'heure a été au règlement de comptes, mais c'est Rivière-du-Loup qui a profité de ce changement de rythme pour réduire l'écart à 2-1, Simon Danis-Pépin logeant la rondelle derrière Cédrick Desjasdins.

La deuxième période aura été tout aussi chaudement disputée, mais ce sont les Louperivois qui ont été plus opportunistes pour retraiter au vestiaire avec une avance de 3-2 grâce à deux buts marqués dans la dernière minute de jeu. Avec 1mn01 à faire, Marc-André Tourigny a saisi le retour de lancer de Maxime Villemaire pour créer l'égalité. Puis, avec 2,5 secondes au tableau, Desjardins a fait un arrêt, mais la rondelle a rebondi sur son patin et Étienne Archambault n'avait plus qu'à pousser le disque pour permettre aux siens de prendre les devants pour la première fois dans la rencontre.

Le cerbère des Jonquiérois n'était pas au bout de ses peines et la malchance s'est acharnée sur lui. À l'inverse, les 3L, gonflés à bloc par cette fructueuse fin de deuxième, ont poursuivi sur leur lancée en inscrivant deux buts en 47 secondes à mi-chemin de la troisième. Sylvain Deschâtelets a marqué sur un avantage numérique à 4 contre 3 sur un tir entre les jambières qui a été assez puissant pour finir par franchir la ligne rouge, et 47 secondes plus tard, Tourigny y allait de son 2e du match, son tir ricochant sur Desjardins pour aller se loger dans le haut du filet. Dix-neuf secondes plus tard, Jean-Philip Chabot a inscrit le 7e but des siens et Desjardins, se sentant sans doute abandonné par ses coéquipiers, a manifesté sa colère en frappant son bâton sur le but et en le balançant dans le coin de la patinoire.

Une leçon

L'entraîneur-chef des Marquis, Richard Martel, ne pouvait qu'espérer que ses troupes apprennent de cette première vraie raclée à la maison. « Ç'a été un drôle de match. C'est comme si on avait cassé. C'est la première fois qu'on vit ça cette année. Il faut apprendre de cette défaite », a-t-il résumé, en soulignant que la deuxième moitié de saison sera beaucoup plus ardue.

« On a amorcé le match rapidement. On a marqué deux buts et on avait le vent dans les voiles. Puis les bagarres se sont enchaînées. Ce sont les joueurs qui avaient décidé. Puis, on s'est fait compter un mauvais but. Par la suite, c'est comme si on n'avait plus été capables d'aller chercher le tempo. L'autre équipe a bien travaillé à un contre un et ils nous ont bien neutralisés. En deuxième, on a manqué beaucoup de chances et en troisième, on a comme cassé », a analysé Martel.

Ce dernier a rappelé qu'à leur dernière visite au centre Premier Tech, les Marquis avaient lessivé les 3L 9-0.« Ils ont droit aussi à une revanche et ce soir, ils étaient vraiment prêts à jouer. Ils étaient tous dans l'autobus et prêts pour ce match », ajoute-t-il.

« On a vu qu'on avait une grosse opposition ce soir et que la deuxième moitié de saison va commencer. On n'est pas seuls. (...) (Les 3L) ont levé leur jeu d'un cran et nous, nous n'avons pas été capables de vraiment les suivre sur certaines facettes de jeu. Car on a quand même raté beaucoup de chances de marquer en deuxième, a-t-il rappelé.