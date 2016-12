Les Marquis prêts pour les 3L

De plus, une séance d'entraînement d'une demi-heure sera tenue à compter de 11h, sur la glace de l'amphithéâtre jonquiérois. Et pour couronner le tout, l'attaquant Juraj Kolnik effectuera un retour au jeu après un peu plus d'un mois d'absence. Ce sera aussi la dernière occasion de voir les Marquis à domicile d'ici le 20 janvier, en raison de la tenue du Tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière du 9 au 15 janvier.

Avec le retour de Kolnik et la présence de Gabryel Paquin-Boudreau dans l'alignement de jeudi, Maxime Sauvé a été laissé de côté. Mais en entrevue mercredi après-midi, Richard Martel n'avait pas décidé avec qui il jumellerait le #13. «Je vais le faire jouer régulier, mais tout dépendra de sa forme. Il fera partie des 9 joueurs réguliers, mais je ne sais pas encore dans quels trios je vais l'insérer.

L'important, c'est qu'il soit sur l'alignement. À partir de là, on va voir comment il va progresser. Pour le reste, les duos restent intacts, soit Gratton/Carpentier, Quesnel/Chaput et Bérubé/Malouin. À partir de ça, on va jumeler les autres. Et avec Hubert Poulin, c'est sûr que ce sera Paquin-Boudreau qui va commencer avec lui.»

Concernant Paquin-Boudreau, il devrait faire son entrée sur le circuit universitaire le 5 janvier.

Nouveaux entraîneurs

Que ce soit contre Rivière-du-Loup jeudi ou contre Trois-Rivières vendredi, les deux clubs adverses des Marquis ont en commun d'avoir un nouvel entraîneur-chef derrière le banc. Dans le cas des 3L, Simon Turcot vient de savourer deux gains consécutifs. Mais le défi est de taille pour eux puisque les Jonquiérois ont remporté les trois premiers affrontements contre eux.

Cela dit, Richard Martel ne prend jamais l'adversaire à la légère. «Rivière-du-Loup, c'est l'équipe championne en titre et il n'y a pas beaucoup de changement dans leur formation. Ils peuvent se mettre en marche à n'importe quel moment de la saison. Chose certaine, leur fiche n'indique pas la valeur de l'équipe présentement et c'est pour cela que ç'a coûté un coach», a commenté le grand manitou des Marquis qui confiera les buts à Cédrick Desjardins pour l'occasion.

Quant au Blizzard, à Trois-Rivières vendredi, ces derniers ont profité d'un congé le week-end dernier et ils ont divisé les honneurs de la fin de semaine du 17-18 décembre, l'emportant contre Saint-Georges avant de s'incliner 3-2 contre Sorel. Richard Martel s'attend à ce que les anciens Marquis, Jérémy Vigneault-Bélanger, échangé au début décembre, et François Fortier, veuillent se distinguer.

De fait, dans le communiqué du Blizzard, on souligne que l'équipe dirigée par le nouvel entraîneur Sébastien Vouligny est en quête d'une première victoire devant ses partisans. Le Blizzard devra connaître une meilleure deuxième moitié de saison s'il veut participer aux séries, car l'équipe au dernier rang du classement en sera exclue.

Les Marquis affronteront des troupes reposées vendredi, au Colisée. «Le congé de Noël aura permis aux joueurs de soigner leurs bobos. On va aborder le match de vendredi en appliquant les trucs de base, mais avec de l'intensité. On a un beau défi avec Jonquière devant nous vendredi soir», a déclaré Vouligny par voie de communiqué.

Échange avec Laval

Les Marquis de Jonquière ont effectué une transaction avec les Prédateurs de Laval tard mercredi soir. Ils ont en effet cédé les droits du défenseur Nicolas Marcotte contre des considérations futures. Marcotte a porté l'uniforme des Marquis pendant quatre saisons (2011-12 à 2014-15).