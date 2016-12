Les Marquis malmènent Fred Piché

Après une première complètement dominée par les Jonquiérois qui ont dirigé 15 tirs sur le cerbère lavallois, le pointage était déjà 3-0, ce qui n'annonçait rien de bon pour les visiteurs. Christian Ouellet a ouvert le pointage sur un superbe échange tic-tac-toe amorcé par ses compagnons de trio Benoit Gratton et Hugo Carpentier. L'annonceur n'avait pas encore terminé la confirmation du premier but que Piché était déjoué une nouvelle fois, par le tir de Danick Malouin. En fin d'engagement, bien posté dans l'enclave, Alexandre Quesnel a profité du travail de Jean-Simon Allard avant de loger la rondelle dans la partie supérieure, du revers s'il vous plaît.

Beaucoup plus incisifs à leur retour sur la patinoire, les Prédateurs ont rendu les choses intéressantes, ce qui n'a duré que quelques minutes. David Bastien a d'abord marqué son premier en carrière dans la LNAH quand il a fait dévier le tir d'Alex Bourret. Puis, sur une bombe en désavantage numérique, Jérémi Janneteau s'est amené seul devant Loïc Lacasse qu'il a battu d'un tir parfait.

Court suspense

Le suspense a été très court quand les Marquis ont profité de la générosité de Piché pour marquer quatre fois en un peu plus de trois minutes. Sur les deux premiers, il n'a pas été capable de mettre fin à l'action et Hugo Carpentier et Jean-Sébastien Bérubé en ont profité pour pousser la rondelle derrière la ligne rouge. Carpentier en a ajouté un deuxième d'un bon tir de l'enclave puis Alexandre Quesnel a surpris Piché d'un tir anodin entre les jambières. Malgré tout, il est demeuré dans la rencontre, mais en début de troisième, c'est Alex Bitsakis qui s'est amené entre les deux poteaux, ce qui n'a pas stoppé l'hémorragie. Hugo Carpentier en a profité pour compléter son tour du chapeau dès la 89e seconde de l'engagement avant d'en ajouter un quatrième à sa fiche sur le dixième des Marquis. Entre les deux, Gabryel Boudreau a inscrit son première en carrière d'un tir des majeures.

« Ça été un drôle de match, a résumé l'entraîneur-chef Richard Martel après la rencontre. Frédéric Piché n'était pas tout à fait dans son assiette. Il peut certainement être meilleur. Après leurs deux buts, ça nous a permis de tout de suite rebondir. On a profité aussi de la négligence de leurs défenseurs autour du filet. La rondelle rentrait, c'est comme ça. »

Seule petite ombre au tableau, l'attaque massive a généré bien peu de chances, étant blanchie en quatre occasions. Les Marquis n'ont pas permis aux Éperviers de déployer leur avantage numérique dans la rencontre. « S'il fonctionne, possiblement qu'on les sort du match bien avant ça. Non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, on a donné un but », de laisser tomber Richard Martel, soulignant que le bon départ de sa troupe devient une bonne habitude. À l'approche de Noël, il ne se formalisait surtout pas du petit relâchement en fin de match, qui a mené à deux buts des Prédateurs.