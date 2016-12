Des Prédateurs plus dangereux

Les Prédateurs ont montré de la discipline depuis le début de la saison, offrant sensiblement le même nombre d'avantages numériques à leurs adversaires que les Jonquiérois. Les Marquis ont remporté les trois affrontements entre les deux clubs, mais les Lavallois ont signé six victoires à leurs dix derniers matchs. «C'est une équipe dont on doit se méfier, capable de jouer sur n'importe quelle patinoire. Première des choses, si les Marquis ont du succès, c'est parce qu'on respecte nos adversaires. La minute qu'on ne le fera plus, ce sera différent. Toutes les équipes ont de bons alignements sur papier. Il faut s'organiser pour gagner sur la glace et c'est ce qu'on fait présentement», fait valoir l'entraîneur-chef des Marquis, Richard Martel, estimant que le gardien lavallois Adam Russo a été fumant en début de saison.

«C'est à cause de lui s'ils ont réussi à se positionner parce qu'ils ne jouaient pas du bon hockey comme ils le font présentement. Ils sont en train de passer en deuxième vitesse avec plusieurs joueurs qui reviennent dans l'alignement. Après les Fêtes, ils seront encore plus à surveiller. On les prend très au sérieux parce qu'on les voit progresser», annonce Martel qui ne redoute pas de manquer de concentration pour ce dernier match avant Noël.

«Je dois faire confiance à mes joueurs. Ils m'ont prouvé que leur attention est bonne depuis le début», d'indiquer Richard Martel, précisant qu'avec la maturité de ses joueurs, il n'avait pas à faire continuellement de rappels. Il annonce d'ailleurs ne pas avoir senti le besoin de fair un discours samedi dernier dans le vestaire avant le match revanche à Thetford-Mines, après la défaite de 2-0 la veille. Ses troupiers ont vengé leur échec avec une victoire éclatante de 9-4.

«Ils savent qu'on veut le maximum de chacun et c'est ce qu'ils montrent également, de souligner Richard Martel. Avoir des noms, c'est une chose. Que les noms jouent au maximum, c'est autre chose. On a possiblement des noms et ils jouent à leur plein potentiel. Il y a d'autres gros noms dans les autres équipes.»

Changements

Richard Martel enverra sensiblement le même alignement dans la mêlée que la semaine dernière. C'est donc dire que l'attaquant Gabryel Boudreau sera de nouveau en uniforme tandis que Simon Tremblay sera laissé de côté à contrecoeur par l'entraîneur. Ce sera la même chose pour Luis Tremblay afin de faire une place à Christopher Guay au sein de la brigade défensive. Pour sa part, après avoir raté le match de samedi, blessé au pied en bloquant un tir la veille, Jean-Simon Allard reprendra son poste. Pour Richard Martel, la profondeur de l'équipe fait partie de la recette gagnante.

«Les joueurs doivent performer. On a la profondeur pour apporter des ajustements. Les joueurs sont heureux chez nous, mais en contrepartie, ils savent qu'ils doivent fonctionner. Ils savent qu'on a cette profondeur si ça ne fait pas notre affaire», annonce-t-il.