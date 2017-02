La Tournée de la flamme s'en vient

À deux semaines de la 52e Finale des Jeux du Québec, hiver 2017, à Alma, le compte à rebours est bel et bien amorcé. Et pour donner le coup d'envoi des festivités, l'organisation locale des Jeux lancera la Tournée de la flamme Rio Tinto qui s'arrêtera dans cinq municipalités de la région, entre le 11 et 18 février.

« La Tournée de la Flamme est une tradition très symbolique des Jeux du Québec. Elle donne le coup d'envoi et prépare la population à assister aux activités de la Finale », souligne Sylvie Beaumont, vice-présidente aux communications et aux ressources humaines du COJQA dans un communiqué de presse. « La flamme fera donc son chemin à travers la région et terminera sa route à Alma, alors qu'une journée familiale sera organisée, à moins d'une semaine du début des compétitions (qui auront lieu du 24 février au 4 mars). »

La flamme amorcera son parcours au Saguenay, le samedi 11 février, en effectuant un premier arrêt à Place du citoyen qui sera marqué par une course de traîneaux à chiens. Le lendemain (dimanche 12 février), la flamme se transportera à Roberval où un tournoi de hockey parents-enfants se tiendra au Village sur glace. Lundi (13) et mercredi (15), la flamme fera respectivement un arrêt dans les écoles primaires Monseigneur Bluteau de Saint-Félicien et Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini. La Tournée de la flamme Rio Tinto fermera la boucle à Alma, le samedi 18 février, par une journée familiale marquée d'une glissade au centre-ville et d'activités à la Terrasse des Cascades.

Pour chacune de ces étapes, le Regroupement loisirs et sports (RLS) Saguenay-Lac-Saint-Jean a sélectionné des gens de la région impliqués dans le milieu sportif pour porter la flamme à chaque activité.

Fabriqués ici

Gracieuseté de Rio Tinto, la conception et la fabrication des flambeaux ainsi que des témoignages de reconnaissance ont été entièrement fabriqués dans la région. Ces créations originales mettent en valeur l'aluminium ainsi que le savoir-faire des artisans régionaux. Ainsi, l'entreprise Nyx Dimensions a réalisé les flambeaux, alors que RPA Technologies a produit les témoignages de reconnaissance qui seront remis à chacune des cinq villes visitées, en souvenir du passage de la flamme.

D'autre part, le comité organisateur pourra compter sur l'appui d'étudiants du programme d'ATM du Cégep de Jonquière afin de donner à cette activité récurrente une couleur régionale. Par l'entremise de l'agence-école Embryo, ils ont soumis des idées de concept, participé à la planification, en plus d'apporter leur aide à la mise en oeuvre de la Tournée.

« Le département d'ATM avait collaboré à la Tournée de la flamme de la Finale de Saguenay en 2013 et l'expérience avait été très enrichissante pour nos étudiants », souligne Audrey Tremblay, professeure au programme d'ATM. « Quand l'opportunité s'est présentée, nous n'avons pas hésité, car c'est un projet très stimulant et formateur pour l'agence-école Embryo. »

Pour plus d'informations sur la Tournée de la flamme Rio Tinto et la programmation, visitez le site jeuxduquebec.com/alma2017.