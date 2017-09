Le Cégep de Jonquière officialise un partenariat

L'institution jonquiéroise est la quatrième à emboîter le pas aux échanges développés avec la fédération française. L'an dernier, les cégeps de Chicoutimi, de Lévis-Lauzon et de Thetford Mines avaient ratifié une première entente d'un an renouvelable. Profitant du passage des deux représentants de la fédération, Olivier Moret, directeur technique national, et Emmanuel Maguet, chargé du haut niveau à la fédération et entraîneur-chef de l'équipe nationale U19, ces trois collèges ont renouvelé leur protocole respectif pour une autre année, tandis que Jonquière a ratifié une première entente

« Ça fait suite aux échanges que nous avions eu l'an passé avec la FFFA, a indiqué Dave McMullen, de la direction des affaires étudiantes et communautaires du Cégep d'Alma. Ils étaient venus l'an passé au Québec pour officialiser (les démarches) avec trois collèges, soit Chicoutimi, Thetford Mines et Lévis-Lauzon. Nous avions démontré de l'intérêt, en sachant que nous avions reçu plusieurs demandes de la France et nous avons voulu faire cela dans l'ordre des choses puisque les gens de la fédération sont la référence. » Le Cégep de Jonquière a accueilli neuf recrues françaises cet automne et compte déjà un vétéran de 3e année qui se joindra au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en janvier.

« La structure sportive d'ici et de là-bas ont beaucoup de similitudes tout en étant très différentes, mentionne-t-il. Ici, nous sommes attachés au milieu scolaire et quand ils nous réfèrent un jeune, même si c'est le meilleur, il faut qu'il possède les prérequis sur le plan académique, sinon ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette convention : ils nous ciblent les jeunes en mesure de venir étudier, qui ont un plan de carrière professionnel et un plan de développement de football. »

Dave McMullen a déjà dû retourner un jeune par le passé « parce qu'il n'était pas venu pour les bonnes raisons », dit-il. « C'est là qu'on a appris que la FFFA était en train de développer des conventions de partenariat et c'est exactement ce qu'on cherchait. »

Les dirigeants de la fédération ont accès aux résultats scolaires et les jeunes doivent aussi performer à l'école s'ils veulent conserver leur place au pôle. « Dans les pôles, les jeunes sont à l'école durant la journée, mais ils passent l'après-midi et le soir à l'entraînement. C'est la différence avec les clubs civils avec un recrutement non contrôlé. Le pôle, c'est comme un cégep », nuance Olivier Moret.