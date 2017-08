Portrait des équipes régionales

La défense du titre du Bol d'Or s'entame avec un vent de jeunesse chez les Gaillards du Cégep de Jonquière. Plus de la moitié de l'alignement de 49 joueurs est composé de recrues (26).

«On a perdu de gros morceaux, reconnaît l'entraîneur François Laberge. On a trois gars qui sont rendus au niveau universitaire qui étaient des pièces importantes et quelques autres finissants.»

«On a beaucoup de talent, mais on va commettre des erreurs. Il faudra s'assurer que ces erreurs nous coûtent le moins cher possible, surtout en début de saison, poursuit-il. C'est vraiment plus important de jouer notre football. Je veux que voir mes gars bien jouer le système et limiter les erreurs.»

Quand il s'attarde aux alignements de chaque formation, François Laberge estime que les Couguars, ainsi que les Pionniers de Rimouski lutteront pour la tête du classement. «Je pense qu'on a le talent pour rivaliser avec tout le monde, insiste François Laberge. On veut être capables de rivaliser avec ces équipes. Le but est de faire les séries, c'est sûr et certain. Si on est capables de se faufiler au premier ou deuxième rang, ce serait bien. Il faut y aller match par match et éviter les erreurs. Les entraîneurs devront s'assurer de les mettre dans les meilleures conditions pour éviter les erreurs qui pourraient coûter cher.

«On s'attend à ce que toutes les équipes se préparent le mieux possible pour jouer contre nous en se disant que nous sommes les champions. Les éditions 2016 et 2017, ce sont deux équipes complètement différentes, reprend l'entraîneur. Si tu regardes les dernières années, oui Valleyfield a gagné trois ans de suite avant de faire le saut en division 2, mais sinon, c'est vraiment partagé en raison du cycle des joueurs. Ça prend une équipe assez mature pour aspirer au Bol d'Or parce que ça demande des joueurs capables de garder leur calme dans les moments difficiles. L'an dernier, on le faisait très bien.»

Dans le personnel, Jean-Michel Fortin sera le nouveau coordonnateur défensif. Il prend la relève de Jean-Philip Caron, maintenant à la barre des Jeannois du Collège d'Alma. Fortin avait occupé cette tâche deux fois la saison dernière, dont lors du match du Bol d'Or.