Les Élites concrétisent enfin

Cette troisième de la saison n'a pas été acquise une main dans le dos pour les Jonquiérois. La formation midget AAA a effacé un retard d'un but en fin de deuxième période, avant de prendre le large avant le fil d'arrivée.

«On vient de jouer six bonnes périodes sur la route et c'est le fun pour les gars de les voir aller chercher la victoire, a reconnu l'entraîneur-chef Steve Thériault au bout du fil. On l'aurait aussi méritée vendredi, mais le gardien adverse en a décidé autrement, même si on a aussi manqué d'opportunisme. Cette fois, ça s'est concrétisé.»

Mathieu Boulianne a marqué deux buts dans le camp des Élites, dont le dernier réussi dans un filet désert. Édouard Charron, Antoine Savard et Vincent Fortin ont aussi fait mouche. Devant le filet, Samuel Richard a réalisé 23 arrêts.

«Ils (les Albatros) ont pris les devants en fin de deuxième et on a égalisé tout de suite, a fait remarquer Thériault. Il y a une grosse différence entre faire 2-2 avant la fin de la deuxième et retourner au vestiaire en retard d'un but. Le mandat était de continuer à bien jouer et on voulait s'assurer de terminer les 20 dernières minutes de la bonne façon. Je suis content pour les joueurs, la victoire fait quand même du bien.

Les Élites poursuivent leur périple sur les patinoires adverses la semaine prochaine, face à l'Intrépide de Gatineau samedi et contre le Phénix du Collège Esther-Blondin dimanche.

«Ça (la victoire de samedi) va nous permettre de continuer à travailler sur les mêmes chose qu'on a vues jusqu'à maintenant, dans le but de consolider tout ça, a mentionné le coach en chef. On vient de faire un bon pas en avant, on va maintenant voir si on peut amener de la constance en vue des deux prochains matchs sur la route la semaine prochaine.»