Des retombées prévues de 1 M$

Les Élites de Jonquière seront les hôtes du Challenge midget AAA au complexe Jean-Claude Tremblay de La Baie pour les années 2018 à 2021 inclusivement. Ce tournoi, présenté au début décembre, regroupe les 15 équipes du circuit Baillargé en plus d'équipes des Maritimes, des États-Unis et deux équipes des meilleurs joueurs Espoir. Les retombées économiques sont estimées à près d'un million de dollars.

Le vice-président de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, Robert Lalonde, a confirmé la bonne nouvelle mercredi, lors d'une conférence de presse tenue à La Baie. La formation jonquiéroise a été préférée à trois autres organisations. M. Lalonde a d'ailleurs tenu à remercier les équipes en lice, soit l'Intrépide de Gatineau « qui a placé les standards très haut » et qui tient pour une dernière fois le Challenge (du 6 au 12 décembre 2017), le Blizzard du Séminaire Saint-François qui l'a déjà accueilli de 2010 à 2013, ainsi que les Grenadiers de Châteauguay, « qui ont tous fait une belle présentation », a souligné M. Lalonde.

« Mais les Élites ont répondu à toutes nos interrogations sans même qu'on ait à leur demander. Les hôtels et l'hébergement, les restaurants, le transport, l'organisation des matchs, les communications et l'internet, etc. » L'organisation a également reçu l'assurance qu'une troisième glace serait disponible au besoin, probablement celle du Foyer des loisirs et domicile des Élites.

Retombées importantes

La présence d'un groupe de bénévoles aguerris et enthousiastes (âgés de 57 à 79 ans) a aussi fait pencher la balance en faveur de l'organisation jonquiéroise. « Lorsque nous sommes venus visiter les lieux en juin et que nous sommes arrivés au Centre Jean-Claude Tremblay, on a eu la surprise de notre vie en voyant 30 personnes qui nous attendaient, a relaté M. le vice-président Lalonde. C'était les bénévoles, les mêmes qui ont fait le tournoi midget Espoir au cours des cinq dernières années, et Hockey Québec de même que la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'avaient que de bons mots à dire à propos de l'organisation et des bénévoles. Ce que les Élites nous ont présenté respecte en tous points les exigences et les standards exigés par la Ligue et nous ne sommes nullement inquiets que ce sera un succès sur toute la ligne. »

Les retombées économiques de ce tournoi sont importantes, car en plus des quelque 600 joueurs et personnels d'entraîneurs, l'événement attire des recruteurs, des dépisteurs de tous les calibres en plus des agents de joueurs et des proches de joueurs. Selon un article du site « Info07.com » de la région de Gatineau, « les retombées économiques du Challenge midget AAA sont estimées à plus de 500 nuitées par jour à partir du mardi et à plus d'un million $ par année ».

Cette année, la Ligue de hockey midget AAA va innover en passant de 20 à 24 équipes. « Depuis le tournoi de Québec, aux 15 équipes de la ligue et aux cinq équipes des Maritimes s'ajouteront, à la demande de la Ligue de hockey junior majeur, deux équipes formées des meilleurs espoirs, et deux équipes des États-Unis qui restent à être précisées », de conclure M. Lalonde.