Une revanche pour le Blizzard

Les Élites menaient 2-1 après 40 minutes, mais dès la 59e seconde, Drouin a remis le compteur à zéro, avant de donner les devants aux siens quelques minutes plus tard, après une longue passe en désavantage numérique. En début de deuxième, son homonyme des Élites Charles-Édouard Drouin avait fait 2-1 en avantage numérique. Jonathan Béland a mis fin aux espoirs des locaux dans un filet désert.

Le match a bien mal débuté pour les Élites qui ont dû se débrouiller à court d'un homme d'entrée de jeu. Vincent Fortin a été expulsé dès la deuxième minute pour une mise en échec par derrière et les visiteurs ont ouvert le pointage sur l'attaque massive. Le vétéran Mathieu Boulianne a touché la cible pour une première fois cette saison à la reprise. Les Jonquiérois ont par la suite été très efficaces à court d'un homme, ne concédant rien en six occasions.

Malgré la défaite, l'entraîneur-chef des Élites a d'ailleurs bien aimé l'application des consignes de ses troupiers. «On a vu des gars bloquer des tirs et se tirer par terre. Quand tu vois ça un 15 septembre, ça s'annonce bien pour janvier et ce sera très intéressant à ce moment pour nos partisans», a-t-il noté.

«Au-delà du résultat, lors des deux premières périodes, on a démontré beaucoup d'intensité et un échec-avant soutenu. On les a embouteillés dans leur territoire. Ils ont eu une dizaine de dégagements refusés en première parce qu'on contrôlait la zone neutre», de mentionner Thériault, analysant que la couverture défensive restait à peaufiner.

Les Élites disputeront un sixième match à domicile pour débuter la saison samedi, lors de la visite du Royal de Laval-Montréal.